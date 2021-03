Negri: "Lo que pasó en Formosa es una vergüenza"

"Deben haber peronistas indignados, porque hay peronistas que son buena gente, que también son democráticos y republicanos o sino este país no tiene historia, no tiene futuro", sentenció Negri

"Estamos en condiciones de decir que solicitamos una visita in loco que significa una visita local es decir que venga una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo que hicieron ellos cuando solicitaron por el caso de Milagro Salas en Jujuy, pero además de esto, la Intervención Federal es una atribución exclusiva del Congreso, el presidente solamente en caso de receso debe convocar al congreso para tratarla de acuerdo al artículo 75 inc. 35 de la Constitución Nacional, pero lo primero que tenemos que pedir es que el gobierno nacional no se haga el sonso y miré hacia un costado porque tiene una responsabilidad ante la sociedad Argentina, y pasean como si fuese Formosa otro país, sobre el cual no tienen injerencia externa, Formosa es del peronismo porque fue el gobernador que puso de ejemplo el presidente", señaló el diputado.

Además sostuvo que mientras golpean a la gente, y los abogados están dando vuelta por las comisarías como la época de la dictadura militar, porque aún hay como 100 detenidos, después de la vergüenza y la falta de moral que ha tenido el secretario de Derechos Humanos, que fue a lavar la cara del gobierno y el presidente hablando en el Consejo Económico y Social como si esta provincia fuera una anécdota en la geografía Argentina, el ministro del interior debe comparecer ante el congreso para dar una explicación y no para sacar comunicados porque el gobierno nacional tiene una responsabilidad sobre la vida de los ciudadanos.

"Vamos a pedir interpelaciones, si bien han ido legisladores pero no es cuestión de que vayamos corriendo uno detrás del otro, porque Formosa no nació hoy es el resultado de un modelo de una de las tantas argentinas como alguna vez fue Santiago Del Estero pero la intervención de esta provincia de un remedio se constituyó en un califato como vemos hoy; Entonces si no se producen cambios estructurales y miramos hacia un costado como sociedad y como dirigentes políticos y solamente salimos corriendo cuando ocurren estas horribles represiones está impudicia de violación de Derechos Humanos donde ninguna organización ha levantado la voz , porque ya hemos hecho innumerable reclamos desde que comenzó esto, pero el gobierno responde como si Gildo Insfran fuera Churchill" expresó.

También agregó qué Naciones Unidas repudio lecho y manifestó su enorme preocupación solicitando que cese la represión, por eso la comisionada respondió responsablemente a lo dispuesto en una carta, entonces de la misma forma en que visitaron Jujuy, en esta circunstancia sobran motivos para que lo hagan porque los ciudadanos han empezado a hablar y se animan a pesar de que el 70% es empleado público y aunque una monarquía sería un lujo s como gobierno al lado de Gildo Insfran.

Negri dijo "tenemos que ordenar las prioridades unos argentinos, Cómo puedo el presidente Alberto Fernández hablar con esa displicencia y recomendarnos cómo comportarnos los ciudadanos argentinos decirnos Cómo deben considerarse los Derechos Humanos cómo tienen que cuidar las fronteras ellos, después que fue y se abrazó con Insfran, no han hecho absolutamente nada y el secretario de Derechos Humanos es una vergüenza, es una afrenta a la historia ya la memoria de los Derechos Humanos y me duele enormemente qué organizaciones que hace mucho tiempo trabajan para el kirchnerismo miren para otro lado, son capaces de cerrar los ojos aunque sientan el ruido de las balas de goma que le pegan en el cuerpo de una mujer o un niño, no les traerá algo a la memoria para saber que no puede hacerse de la política cualquier cosa que no se puede mamarachear la voluntad de la gente nada más porque estoy en el mismo barco".

Para culminar sentenció que deben haber peronistas indignados, porque hay peronistas que son buena gente, que también son democráticos y republicanos o sino este país no tiene historia, no tiene futuro qué tiene que ver Insfran con un hombre del peronismo que trabaja todos los días y suda la camiseta, que tiene que ver para que todo un partido vaya y lo avale y el gobierno nacional lo único que le falta es hacer lo haga desfilar la avenida de Mayo, es una vergüenza nacional que ha trepado a nivel internacional, por eso debemos trabajar con unidad razonabilidad y sentido de la orientación en Formosa hay tres legisladores que por destino de lo que votó la gente en Juntos por el cambio representan al radicalismo y a la coalición y uno de ellos es el presidente del interbloque del senado, que es el senador Naidenoff, están también los diputados Buryaile y Arce.

Fuente: Opinión Ciudadana Formosa