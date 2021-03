Máximo Kirchner apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y los medios de comunicación en Diputados

El diputado Máximo Kirchner criticó al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por las medidas de restricción que implementó apenas comenzó la pandemia del coronavirus e hizo hincapié del peso que tuvo la oposición y los medios de comunicación cuando llegó la vacuna rusa al país y la falta de inscriptos para aplicárselas. Asimismo, el dirigente oficialista, destrozó a Mauricio Macri por su gestión y la deuda que tomó con el acuerdo del FMI.

Al comienzo de su discurso, Kirchner, recordó algunas frases de funcionarios de la gestión de Macri y le pegó a varios dirigentes de la oposición por buscar frases «para levantar sus Twitter». Además, el diputado nacional, hizo hincapié en algunas declaraciones del expresidente: «Decir durante un ratito quiero ayudar, dónde está el piloto y buscar después qué frases elige para el Twitter y para que te levante un medio amigo».

Luego, Kirchner habló sobre varias declaraciones del ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «Las frases de Nicolás Dujovne cuando apenas asumió, dijo lo único bueno de la Argentina es que es un país muy desendeudaddo. Otras palabras que recuerdo son las de Macri cuando dejó de ser presidente y dijo ‘yo les decía que no tomen deuda’ o también la hoy presidente del PRO Bullrich cuando decía que no sabía para qué se había hecho una reforma y a dónde se habían ido dos puntos del PBI».

Sin embargo, el hijo de Cristina y Néstor Kirchner, aseguró que «salvo dos diputados de la Ciudad de Buenos Aires radicalismo que pueden expresarse sin agravios y atorarse con insultos y tratar de proponer y establecer vínculos maduros y poder discutir en serio. El resto o muchos son una cadena de agravios para Twitter y las diferentes plataformas sociales para entusiasmarse con un par de likes».

Por otra parte, Máximo apuntó contra los medios de comunicación y la oposición cuando llegó la vacuna rusa y lo ejemplificó con un pedido que le había hecho al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak: «Le dije a Nicolás tenemos los datos desde que comenzó la provincia de Buenos Aires a inscribir gente hasta la publicación del artículo de The Lancet y los datos posteriores para tener un promedio y para saber cómo influyen los medios y las fuerzas políticas. Hay un montón de argentinos y argentinas que les creen a lo que ustedes representan y hay que hacerlo con mucha madurez».

Y agregó: «Y cuando uno mira estos datos se dan cuenta que en esa pelea por la vacuna si era rusa o de algún lugar o si era un veneno o no era un veneno, hubo un montón de gente que tuvo miedo de anotarse. Y está bien que así sea porque esa es la democracia argentina. Cuando uno ve la medianía de inscriptos diarios promediados es de 36.800 y luego de que esta revista hace una suerte de vuelco sube a 63.000 personas diarias. Se entiende lo que son los medios de comunicación y los límites que tenemos que autoimponernos hasta dónde llevamos las peleas. Recién escuchaba sobre peleas callejeras y esto es lo que sucedió con una vacuna».

Por último, recordó una medida que tomó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuando comenzó el confinamiento: «Ahora que estamos cerca de una inexorable segunda ola y para que no pase lo que pasó el año pasado como cuando el jefe de Gobierno de al Ciudad de Buenos Aires un día decía que los adultos y adultas mayores tenía que llamar a un teléfono de la Ciudad para salir a la calle. Yo no sé si lo recuerdan, luego retrocede con la medida que está bien pero a los 20 días nos empiezan a decir que hay una infectadura».

