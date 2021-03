Lo mejor y lo peor de la “Crema” en el empate sin goles ante San Telmo

El encuentro fue parejo, con pocas emociones y con un tiempo para cada equipo. La sensación del final del partido es que Atlético de Rafaela mereció algo más por lo hecho en el complemento, donde tuvo dos situaciones muy claras. Falló en la definición y es por eso que la ‘Crema’ y San Telmo igualaron 0 a 0 por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Tras el empate en la Isla Maciel el entrenador albiceleste, Félix Benito, que se mostró muy autocrítico, habló en conferencia.

“Vi dos partidos. En el PT fuimos totalmente superados por un equipo que sabíamos que jugaba bien, que tenía muy buenas intenciones, que viene bastante ensamblado. Trabajamos para intentar controlarlos pero no pudimos, llegamos tarde prácticamente a todas las divididas y eso generó muchas situaciones de San Telmo, así y todo tuvimos la posibilidad de marcar en ese PT con alguna jugada de Esquivel, una segunda jugada del Taca pero fuimos muy superados”.

Pero todo cambió en el complemento. “En el ST fuimos un equipo diferente, ya volcado en campo rival, presionamos mucho mejor, adelantamos un poco las líneas, casi que no recibimos situaciones de gol en contra y si generamos mucho a favor”. Y agregó, entre lamentos: “Esto se gana con goles y si no los metes no terminas sumando de a tres. Nos vamos con un sabor agridulce porque hay que ser justos que en el PT deberíamos haber estado perdiendo y en el segundo sí creo que tuvimos las más claras como para haberlo ganado”.

Buscándole el lado positivo al punto que sumó Atlético en su primera vez ante el “Candombero”, sin dudas que el no haber perdido se encuentra entre dichas alternativas, y Benito indicó. “Lo positivo es que lo bueno pasó en el ST, ahí ya te da un parámetro que es de ahí para arriba. Hubiese sido muy irregular arrancar con un muy buen PT y bajar el rendimiento en el segundo, eso nos generaría muchas más dudas. Nos genera un poquito más de ilusión que el ST fue bueno, para lo que viene. Creemos que es la forma, tal vez con otros jugadores, pero si la forma de encarar los partidos. No es una categoría fácil, no es una cancha fácil, y haber venido y el ST haber marcado el ritmo de partido nos genera ilusión, nada más que eso”.

Tras el empate ante Villa Dálmine el propio Félix había manifestado que se debía mejorar mucho. En relación a ello, el DT indicó: “En el ST se mejoró, en el primero vimos lo mismo que en el partido pasado con Dálmine, un equipo impreciso, largo, que no tuvo ese ritmo que tuvimos tal vez con Talleres de Córdoba por Copa Argentina, no lo llegamos a tener. En el ST fue algo mental, los jugadores se convencieron de que podían, todos ajustaron un poquito la cuerda del corazón y ahí el equipo empezó a tomar coraje, a jugar más y a tener situaciones, de eso nos vamos con ilusión, no contentos porque la realidad indica que de 9 puntos tenemos 2, pero al ser tan largo, no perder lo vemos como positivo”, cerró Félix Benito.

Fuente: diariolaopinion.com.ar