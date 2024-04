El consejo de un periodista al Dibu Martínez tras eliminar al Lille: "Trata de irte sano y salvo de Francia"

Tras perder 2 a 1 en el tiempo reglamentario, con Emiliano Martínez como figura al atajar dos penales y mandar a callar a los hinchas, el Aston Villa venció por 4 a 3 en la definición al LOSC Lille en condición de visitante, por lo que logró el pase a la semifinal de la UEFA Conference League.

Una vez consumada la clasificación en el certamen europeo, el arquero argentino, que fiel a su estilo bailó en la cara de los franceses, habló con la señal de TNT Sports de Inglaterra, y luego de la entrevista, recibió un inesperado consejo por parte del periodista con el que habló.

“Voy a decir esto con cuidado, trata de irte sano y salvo de Francia”, le aconsejó el periodista al Dibu debido a su tensa relación con el público francés, luego de ganarles la final del mundo en 2022 y este partido, a lo que el argentino le respondió entre risas: “Muchas gracias”.

Durante todo el partido, el arquero del elenco inglés recibió el hostigamiento de los hinchas del Lille presentes en el Decathlon Arena – Stade Pierre–Mauroy, ya que en cada intervención que tuvo fue silbado y abucheado. Además, en la previa del mismo, fue catalogado como el “enemigo público número 1 de Francia”.

“Ha sido un gran viaje, siempre pienso que soy un creyente y un trabajador dedicado y era mi destino ganar aquí de nuevo”, comenzó el Dibu celebrando la clasificación a la semifinal del certamen. Y agregó: “Sé que vamos a hacer algo especial, no se si será clasificar la Champions League o el título de la Conference League, pero haremos todo lo posible por este club.”

Por otro lado, se refirió a la particular situación de la tanda de penales, en la que fue amonestado por segunda vez en el partido, pero no vio la tarjeta roja: “Tengo mala reputación por hacer tiempo porque el otro arquero hacía exactamente lo mismo y a mi me amonestaron en el primer minuto y estábamos perdiendo. No sé lo que el árbitro quería de mí. Luego, no había pelota para patear los penales y le estaba pidiendo una pelota al ballboy y recibí una amarilla por eso. No entiendo las reglas”.

Y cerró hablando del rol importante que ocupa dentro de su equipo: “Yo se que mis compañeros me necesitan en estos momentos, ayer estamos viendo el partido entre Real Madrid y Manchester City y el entrenador dijo que tal vez hoy nos tocaría a nosotros ir a penales”.

Fuente: bolavip