Irónico, Miguel Pichetto criticó las restricciones: “Quedate en casa y serás feliz, y en el medio se funden todos”

Miguel Pichetto habló este domingo con Solo una Vuelta Más, programa de TN, y criticó al Gobierno por las restricciones que impuso para contener los contagios de coronavirus: “Tenés que bancarte todas las limitaciones de libertades, de circular, de respirar, de caminar. Quedate en casa y serás feliz. Y en el medio se funden todos. Comercios, teatros, actores. Vamos a hacer lo mismo que el año pasado, con lo cual los resultados van a ser inevitablemente iguales”.

En la misma línea, el exsenador criticó los controles vehiculares que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires: “Estaban fuera del horario de restricciones. Hay cierta perversidad, en el sentido de limitarle a la gente la posibilidad de circular. Se provocó un colapso de tres o cuatro horas sin sentido. Les encanta el control. El miedo y el control son dos caras de una misma moneda”.

“La provincia hubiera querido un cierre total. Nos vienen diciendo desde distintos sectores del gobierno que querían una parálisis de 30 o 40 días. Si pueden ser seis meses, seis meses. Argentina va a parar a la noche más oscura, pero el argumento es la limitación y la restricción. Yo no digo que no haya buenas intenciones, pero esta historia ya se repitió. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, agregó.

Por otro lado, Pichetto explicó cuál hubiera sido la política sanitaria ideal, según su visión: “Lo único que tienen son medidas de carácter medieval, cuando el tema acá es vacunas y testeos”. En ese sentido, consideró: “La política vacunatoria ha sido muy mala por parte del gobierno nacional. El Gobierno fracasó en la compra de las vacunas. Fracasó en términos de no haber adquirido distintas marcas de vacunas”.

“Nadie explica por qué no tomamos la opción Pfizer. ¿Por qué no corregimos los agregados a la ley de inmunidad? ¿Por qué toda Latinoamérica pudo comprar Pfizer y Argentina no? Son cosas inexplicables. Pudimos haber tenido 14 millones de dosis de vacunas de Pfizer por haber sido lugar de prueba. Los cronistas del domingo, los periodistas de los diarios más importante lo dijeron casi todos, está corroborado”, manifestó.

A su vez, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri dio su versión de por qué fracasaron las negociaciones: “Pfizer le ofreció a la Argentina 13 millones de dosis y no aceptaron la intromisión de la palabra ‘negligencia’, que era la apertura a los juicios. Argentina tiene una historia y una tradición judicial muy perversa. Acá te das vuelta y tenés un problema de una acción de daños y perjuicios. Pfizer la vio venir. Son cuestiones jurídicas, que no muchos entienden, pero que son las que han determinado el fracaso de la compra de Pfizer”.

“Ahora retomaron, me parece bueno y ojalá concreten la compra. Espero también que esta relación bilateral con China, régimen capitalista si los hay, espero que tenga éxito y nos vendan más vacunas, pero por ahora esta relación no está funcionando bien. Y los rusos nos han dado una mano, pero por ahora vienen a cuentagotas”, completó Pichetto.

Con información de www.elintransigente.com