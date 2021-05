Miguel Ángel Pichetto se sumó a los dirigentes de Cambiemos que tomaron distancia de “Pepín” Rodríguez Simón: “Si hay una causa que venga y se presente”

El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente de Juntos Por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó en contra del pedido de asilo político que realizó a Uruguay el operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, por considerarse perseguido por la justicia argentina en el marco de una causa en la que se lo investiga por extorsión y asociación ilícita.

Rodríguez Simón fue citado a declarar el próximo 17 de junio ante la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. Él y otros funcionarios del gobierno anterior fueron acusados de liderar una serie de maniobras, a través de la denominada “Mesa Judicial”, destinadas a que los dueños de los medios del Grupo Indalo vendan sus empresas y que el canal C5N y las radios cambien la línea editorial. Esas presiones, según consta en declaraciones judiciales, empezaron desde antes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri.

Desde Montevideo, “Pepín” anunció el lunes que solicitó “asilo como refugiado político” al gobierno uruguayo y manifestó que no regresará a la Argentina “hasta que cese la persecución” en su contra. “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, explicó, y aseguró se trata de un “proceso plagado de irregularidades procesales y donde no se me permitió ejercer mi derecho a defensa en juicio”.

El planteo fue formalizado ante la Comisión de Refugiados de Uruguay que tiene 90 días para resolver si acepta la solicitud y le da refugio en ese país.

Este martes, el ex compañero de fórmula de Macri se refirió a su situación. “No comparto lo de ‘Pepín’”, dijo en diálogo con Romina Manguel -por el canal A24- y argumentó: “Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”.

“No podes convertirte en un preso político cuando no lo sos”, cargó contra el operador judicial del macrismo y sentenció: “Avalar lo de ‘Pepín´ es un desatino”. “No es un guerrillero en un movimiento de liberación, si hay una causa tenés que venir y presentarte”, insistió Pichetto.

También apuntó contra otro ex funcionario de Cambiemos. Cuestionó al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por “salir en Zoom desde Punta del Este alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar”. “Es inconsistente, la política tiene que ir medianamente con el ejemplo”, sostuvo.

En otro fragmento de la entrevista cuestionó la política asistencial del Gobierno. El ex senador opinó que se percibe “un malestar importante” en los sectores populares con “demandas mucho más fuertes”. “Escuché a importantes dirigentes de los movimientos sociales hablando de que había que salir por el lado del trabajo; me parece bárbaro porque con los planes no alcanza”.

Al criticar el efecto de la cuarentena de 2020 en la economía, consideró que “Macri hubiera tenido una visión más flexible con las restricciones”. “Tuvimos casi siete meses de restricciones, la Argentina perdió empleo, está más pobre y su recuperación va a ser mucho más compleja que la de cualquier país del mundo”, analizó.

Consultado sobre las próximas medidas que decrete Alberto Fernández se preguntó: “¿Cuánto tiempo más aguanta la Argentina?”. Y sentenció: “Los equipos de salud soportaron la presión de un escenario sin vacunas durante 2020, este año podés hacer un esquema de cierre limitado, por 15 o 20 días, pero si querés tener encerrada a la gente todo el año, la Argentina está perdida”.

Con información de www.infobae.com