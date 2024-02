La Provincia de Santa Fe no tiene información sobre retiro de tropas federales

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que continúan las reuniones semanales de coordinación entre fuerzas provinciales y federales, pero se amparó en la distribución de competencias para no precisar cuántos son los efectivos de Gendarmería que siguen operativos en territorio santafesino, y si hubo una disminución en los barrios más calientes de Rosario, como sostiene un pedido de informes presentado por diputados peronistas en el Congreso.

El funcionario dialogó con los medios en el marco de la firma de convenios con la Municipalidad de Santa Fe.

- ¿Qué pasó con los efectivos federales? ¿La Nación los retiró, por ejemplo de los barrios calientes de Rosario? -

- Nosotros venimos trabajando en conjunto con las fuerzas federales. Hay una reunión de coordinación todas las semanas. Pero también en esas reuniones de coordinación se han asignado zonas y se ha llegado a acuerdos. Y así como nunca hemos pedido un determinado número de efectivos federales, o de gendarmes en particular, no nos corresponde a nosotros informar el detalle y el numérico de esa operatividad policial, porque van a ser los funcionarios nacionales los que lo hagan. Nosotros también partimos de la base de que antes de reclamar tenemos una deuda muy grande en poner a la policía de Santa Fe en la calle.

- Pero hay quienes desde la propia mirada ciudadana advierten que no hay efectivos federales. Hay un período informes incluso de legisladores nacionales. ¿Se fueron, se ordenó su retiro? - insistió este medio.

- No tenemos entendido que se haya ordenado un retiro. Pero lo que es la información sobre despliegue federal corresponde estrictamente a las autoridades nacionales

- ¿Ustedes no notan esa merma en la práctica?

- Nosotros estamos abocados a poner a la policía de Santa Fe en la calle, cuya merma notamos desde el principio de gestión.

- El éxito del "Operativo Bandera" que se adjudica el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿ustedes lo comparten, en términos de evaluación de resultados?

- Yo respondo por lo que es la política de seguridad a nivel provincial, que es lo que nos encomendó nuestro gobernador Maximiliano Pullaro. Vemos en términos generales, y en esto quiero ser muy prudente porque no son cosas para tirar manteca al techo, una cierta tranquilización de algunos indicadores. A lo cual no lo tomamos como un éxito, sino como un respiro para poder acomodarnos, planificar mejor y ver cómo avanzar. Sí estamos notando puntualmente un indicador duro indiscutible, que mueve el amperímetro de cualquier gestión de seguridad, que es una brusca disminución de la tasa del número de homicidios. En toda la provincia, no solo donde está el Plan Bandera.

- ¿Hay posibilidades de reencauzar el diálogo sobre la construcción de la cárcel federal de Coronda o ya es un tema cerrado la alternativa de que se haga cargo la provincia?

- Hemos llevado una propuesta y un requerimiento y la ministra Patricia Bullrich se comprometió a dar una respuesta al gobernador.

- Pero otros funcionarios ya dijeron que se iba a encargar la Nación…

- Nosotros aguardamos que nuestro gobernador reciba la respuesta, porque fue él quien hizo el requerimiento.

CON INFORMACION DE EL LITORAL, SOBRE UNA NOTA DE FUX IVANA.