Alimentos: los precios en las etiquetas traban un nuevo acuerdo

El Gobierno busca desembarcar con un nuevo acuerdo de precios de 120 productos alimenticios, esta vez para comercios de cercanía, como almacenes y supermercados chinos. Pese a que debería estar listo para junio, el punto que traba la negociación entre los fabricantes y la Secretaría de Comercio Interior es el etiquetado. El Ministerio de Desarrollo Productivo exige que el envoltorio de los productos tenga incluido el precio, y las alimenticias se niegan, debido a que el acuerdo será por 180 días.

El Gobierno busca llegar a nuevos rincones, dado que los actuales acuerdos de precios como Precios Cuidados sólo rigen en supermercados y mayoristas, en un contexto de aceleración de la inflación. Es también una forma de negociar con las alimenticias que quieren salir del congelamiento de Precios Máximos, vigente hace más de un año. Además, fuentes oficiales admiten que, sin las etiquetas de precios, el programa es de difícil cumplimiento, dado que sería imposible inspeccionar todos los comercios de cercanía del país, muchos no registrados. Ya ocurrió con el congelamiento de Precios Máximos, que no se cumplió en almacenes.

Según pudo saber este diario, el nuevo acuerdo de 120 productos, “está muy avanzado”, revelan en Copal. Con fluida relación con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, las empresas comenzaron a enviar uno o dos productos por empresa, en general de segundas marcas. El punto de fricción del acuerdo tiene que ver con el packaging, dado que el Gobierno exige que el envoltorio contenga el precio, para evitar remarcaciones durante los 6 meses y llevar calma al consumidor.

“La Secretaría quiere cerrar lo antes posible, pero está costando por el tema del packaging y la etiqueta en el precio. El packaging se imprime de a miles, y esto sería para solo uno o dos productos de la empresa, durante 6 meses y sólo para un canal que es el de cercanía. De ahí vienen los principales tironeos”, contó a Ámbito una fuente empresaria del consumo masivo.

“Es caro hacer un nuevo packaging, cuesta miles de dólares, por lo que habría que hacer una inversión por un producto que encima ya sabes que te va a dar pérdida, porque lo vas a tener congelado 6 meses. También tengo mis dudas de que en la práctica se cumpla el precio, ya me pasó con Precios Cuidados, que iba al supermercado chino y no lo cumplían. No por malos o por remarcadores, pero las alimenticias no les vendemos directo a esos canales, y los intermediarios les meten aumentos”, explicó un empresario alimenticio pyme. Un importante fabricante de etiquetas para alimenticias explicó que lo que más les molesta a los fabricantes es tirar el stock disponible del packaging, dado que los materiales autoadhesivos tienen fecha de vencimiento. De todas maneras, admitió que, si bien la impresión puede ser más cara por el poco volumen, debido a que sólo va a ser para productos en canales de cercanía, el procedimiento no es “mucho más costoso” a los valores que vienen manejando las alimenticias.

Es que detrás de la reticencia por los precios de las etiquetas se esconde la incertidumbre electoral. Todos los acuerdos que se vienen firmando, como Precios Cuidados o un acuerdo firmado con electrónicas, tienen revisión trimestral, mientras que la canasta de 120 productos sería por 6 meses. “Es una idea muy similar a los Productos Esenciales que puso el macrismo en 2019 durante 6 meses para las elecciones. En el medio cayeron las elecciones PASO, voló todo por el aire, y los precios tuvieron que mantenerse igual”, admitió un empresario del sector agropecuario.

