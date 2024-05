Concejal Juan Senn: "Desde el Concejo venimos alertando del estado de abandono que tiene la ciudad de Rafaela"

R24N caminó las calles de la ciudad junto al concejal Juan Senn, en una práctica que pensamos hacer con todos los actores políticos de la ciudad. La idea es que quienes tienen el poder de legislar tomen conciencia y le exijan al intendente Leonardo Viotti que haga algo con la higiene de la ciudad.

Desde hace mucho tiempo venimos reclamando por el estado en que se encuentras las veredas de la ciudad, la higiene de las mismas que son literalmente "atacada" por las aves que depositan sus excrementos y la convierten literalmente intransitable por los olores nauseabundos que generan.

Hace un tiempo el intendente Viotti se comprometió a intensificar la limpieza de las calles de la ciudad, pero todo quedó en promesas y hoy caminar por las arterias principales de Rafaela se convirtió literalmente en insalubre.

Somos conscientes que la situación económica no es buena, pero entendemos que Viotti tiene recursos para, al menos, cumplir con el ABL, algo elemental para cualquier intendente.

Vamos a entrar a los seis meses de gobierno de Viotti y ya no existen excusas para no hacer las cosas, ya es hora de dejar de mirar por el espejo retrovisor, y dejar de echarle la culpa al gobierno anterior. Es hora que Viotti tome consciencia que ya no es parte de la oposición, que ahora quien debe tomar las decisiones es el y que la higiene no se puede seguir postergando.

Juan Senn fue contundente a la hora de describir como se ve la ciudad, dijo que Viotti tiene los recursos necesarios para poder afrontar la limpieza de la misma, que desde el Concejo Municipal vienen alertando al intendente por el agravamiento de la situación que se vive con las aves y que es preocupante la desinversión que está sufriendo el municipio.

Fue contundente al manifestar que Luis Castellano le dejó a Viotti casi 2.000. 000.000 de pesos de libre disponibilidad reflejado en la auditoria encargada y hace unos días finalizada, y que ya pasó el tiempo de la prudencia por el comienzo de la gestión, que ya con seis meses en el gobierno Viotti se tiene que hacer responsable por los problemas de la ciudad.

Vamos a seguir recorriendo la ciudad con sus diferentes actores políticos, es inaceptable la higiene de las calles de una Rafaela que hasta hace muy poco era ejemplo y hoy se torno intransitable.