Se separaron Luciano Castro y Sabrina Rojas

Luciano Castro y Sabrina Rojas están separados. La noticia la dio a conocer hoy Ángel de Brito segundos antes de que terminara su programa Los Ángeles de la Mañana y no se atrevió a brindar mayores informaciones al respecto. Ya habían tenido crisis en el pasado.

En referencia a esta situación, el jurado de “La Academia” detalló que fue de mutuo acuerdo y que no estaban congeniando en el último tiempo. Muchas de sus compañeras del programa empezaron a dudar de la información, pero él se encargó de dejar en claro que la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas está confirmada.

Antes de dar a conocer la noticia, de Brito había detallado: “La separación de dos primerísimas figuras que estaban juntos hace mucho tiempo, fueron tapas de todas las revistas y también pudieron superar algunos escándalos muy mediáticos en los que se vieron envueltos”.

En referencia a los motivos de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, complementó: “No pudieron superar las crisis, que ya eran recurrentes, y están viviendo cada uno por su lado. Se separaron bien, pero como en toda ruptura hubo rispideces, por supuesto”.

Es preciso recordar que hace dos años ya habían protagonizado una fuerte crisis de pareja, cuando se viralizaron fotos del actor completamente desnudo. Cuando se produjo todo ese escándalo, Sabrina Rojas había ido al piso de “Intrusos” para aclarar lo ocurrido.

Ella aseguró que ya conocía la existencia de esas fotos. “Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos que no pasó nada’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, enfatizó Sabrina.