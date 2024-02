La tremenda revelación de Victoria Vanucci sobre el día que echaron a Graciela Alfano de su local de lencería

Este martes al mediodía, Victoria Vanucci abrió su corazón para hablar del horror que vivió ante la falsa denuncia de Matías Garfunkel y sobre la mala relación que tiene con la hija mayor de su ex esposo.

Luego de este duro relato que dio al recordar el mal momento que atravesó, le preguntaron sobre el viejo conflicto que se desató en 2015 entre ella y Graciela Alfano, cuando la vedette quiso asistir a la inauguración del local de lencería pero la habrían echado.



"El día que la echaste a la Alfano de la casa de lencería... ¿qué pasó ese día?", le consultó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, totalmente intrigado por lo que sucedió hace casi nueve años.



Ante esto, la invitada contó su verdad y reveló: "Le quiero pedir que entienda que estaba abriendo un local y yo estaba enfocada en la lencería, en la prensa, en los invitados... Yo no la eché a Graciela, ella estaba paseando, yo jamás la habría echado porque ella hubiese sumado en ese momento".

"Matías (Garfunkel) sufrió situaciones de secuestros con su familia y durante muchos años se la vinculó a Graciela al dictador Emilio Massera, que fue la persona que secuestró a la abuela de él", remarcó la actriz, vinculando esta decisión con quien era entonces su pareja.

En ese sentido, recordó que en aquel momento le comentaron que Alfano había querido ingresar, pero no pudo hacer nada para mediar: "Le quiero pedir a Graciela que por favor entienda que no fui yo porque es la verdad. Si hubiese sido yo, no tendría problema en decirlo. Yo me enteré de todo ese quilombo después de que pasó".

Para finalizar, aclarando que por ella está todo más que bien, Victoria Vanucci sentenció: "Le quiero mandar un fuerte abrazo y ojalá pueda disculpar esa situación, que fue desagradable para ella. Si yo hubiese estado en su lugar, me hubiese sentido igual".

Fuente: Pronto