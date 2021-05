Alberto Fernández sobre la segunda ola: «Siento que no me escucharon»

El presidente, Alberto Fernández, se refirió a la segunda ola de contagios de coronavirus y manifestó: «Lo que siento es que muchos no me escucharon, con toda franqueza», y puntualizó en las jurisdicciones que decidieron no acompañar las primeras medidas: «Nunca me escucharon, algunas jurisdicciones me dijeron ‘me sobran camas, no tengo problemas’ y se extendió en todo el país».

En este marco, agregó: «Hay un tema muy complejo que es vivimos en un país federal y yo no puedo resolver todo. Porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio dice que no se cierran, no se cierran. No es que solo no me acompañaron, hicieron gala de hacer lo contario», mientras que comentó que la ventaja que tuvo fue «ver lo que pasó en Europa»: «Lo que le pasa a Europa al poco tiempo nos pasa a nosotros».

Asimismo, detalló: «Vivieron una segunda y tercer ola muy terrible, y eso inexorablemente nos iba a llegar. Entonces vengo planteando en la Argentina que nos tenemos que preparar para eso. Di un discurso, allá por marzo, cuando expliqué que íbamos camino a esto, que por favor podíamos evitarlo si restringíamos y nos poníamos duros. En ese momento fue un llamado a la reflexión del conjunto social», en una entrevista con CNN.

Con respecto al comienzo del brote que comenzó tras Semana Santa, argumentó: «En Semana Santa hubo una gran presión de las provincias y lo entiendo, para Bariloche es central, porque de esos días viven dos meses. Quiero que se entienda cuál es el riesgo. De ninguna manera priorizamos la economía antes de la vida», y reiteró:» Nos tenemos que dar cuenta que nos pasa esto porque somos un país federal y el virus no está enterado de esto».

Por último, disparó contra la Corte Suprema de Justicia, tras su fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires: «El virus avanza y no distingue de fronteras. Esta idea que la Corte avaló, que dijo que era una conjetura del Gobierno que se metía en otra jurisdicciones, fue lo que pasó en todo el mundo. Le pregunté a los científicos si los miembros de la Corte los habían consultado, y no los llamó ni uno: dijeron que no dimos las razones suficientes para argumentar las medidas que tomamos. Yo no estoy en condiciones de medir las condiciones necesarias para tomar la medida porque yo no conozco el tema. ¿cómo se entiende eso?».

Con información de www.elintransigente.com