Santa Fe: Habilitan a las personas con factores de riesgo a reinscribirse a la vacunación

La vacunación contra el covid se aceleró en Santa Fe gracias a la llegada de más dosis y esta semana esperan terminar de vacunar a las personas con comorbilidades de entre 18 y 59 años. Además, ya se otorgan turnos a aquellos que no poseen comorbilidades. Es por eso que piden que todos los que no se hayan inscripto, lo hagan lo antes posible para recibir su turno. Pero también aseguran que se agregaron patologías de riesgo a la lista de vacunación y alientan a las personas con alguna de ellas a volver a anotarse o modificar su inscripción.



A la lista de patologías de riesgo que tienen prioridad en la vacunación agregaron algunas comorbilidades que no estaban en la lista inicial. Por esto, quienes se hayan anotado ni bien se abrió la lista, pueden modificar su inscripción y agregar su patología si ya aparece. Es importante recordar que hay que contar con un certificado de salud que justifique la patología. Este debe presentarse en la inscripción y el día del turno también.

En la lista de factores de riesgo hoy figuran los siguientes: diabetes 1 y 2, cirrosis, VIH, pacientes en espera de trasplante, discapacidad en residentes de hogares y residencias, pacientes oncológicos y oncohematológicos, personas que estén bajo tratamiento quimioterápico, tuberculosis, discapacidad intelectual y de desarrollo, y síndrome de down.

Según indio el secretario de Salud, Jorge Prieto, desde este lunes al mediodía o martes, se habilitará la opción para modificar la inscripción.

Vacunación acelerada

El funcionario también destacó que la idea es acelerar la vacunación pero que sea "de calidad" ya que "si no se realiza la adecuada carga, no podemos demostrar que estamos vacunando". Prieto también confirmó que "hay lugares en los que estamos atrasados".

El secretario de salud informó que desde el viernes al domingo se otorgaron 30.000 turnos. El lunes y el martes se vacunará a 38.600 cada día. El miércoles y jueves a 22.600 y el viernes a 20.000.

"Se va a duplicar de 2.000 a 4.5000 turnos en esta Esquina Encendida", agregó.

Sobre los festejos de Colón

Prieto también se refirió a los festejos de los hinchas de Colón durante todo el fin de semana. "Creo que se priorizó lo individual y no la solidaridad hacia el otro", señaló. Aclaró que la gente piensa que su salud es responsabilidad propia, en que vive en una isla y no cae en la cuenta de que "el sistema de salud está totalmente estresado".

El funcionario destacó que hay "un 100% de ocupación de camas críticas con un trabajo artesanal del personal sanitario". También informó que durante el viernes, el día de los festejos, hubo 20 personas que ingresaron por cuadros de covid, 24 accidentadas en las manifestaciones y ocho heridos solo hasta las 2 de la madrugada del sábado.

Fuente: Aire de Santa Fe