“No tenemos diálogo”: desde el campo reclaman una mesa de negociación con el Gobierno

La batalla entre el campo y el Gobierno nacional sigue sumando episodios, ahora desde la Mesa de Enlace reclaman la falta de respuesta: “No tenemos diálogo ni vínculo con el Gobierno”. Según explicó Horacio Salaberri de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa varios sectores pidieron una mesa de negociación con el presidente y no obtuvieron respuesta.

El titular de CARBAP conversó con Ahora Dicen y aseguró “no comprender” por qué el presidente ordenó la suspensión de la exportación de carne por 30 días. “Cuando se tomó la medida el presidente convocó a los frigoríficos exportadores para anunciarles la medida y no convocó al sector primario, así que no fuimos informados de los motivos”, afirmó.

Referente de una de las partes integrantes de la Mesa de Enlace, Salaberri explicó las consecuencias que trae esta medida: “El sector vivió esto del 2006 al 2012 y las consecuencias fueron terribles. Se perdieron más de 10 millones y medio de cabezas, cerraron cientos de frigoríficos y 15.000 puestos de trabajo”. Además, sostuvo que no tiene injerencia sobre el precio de la carne.

Consultado los aumentos en los valores de la carne en la góndola, el titular de CARBAP respondió que una “sobreoferta” de mercadería no traerá alivio en los precios. “El precio puede llegar a mitigarse revisando toda la cadena de comercialización y básicamente la parte impositiva que tiene un precio final muy alto”, sostuvo en un claro mensaje contra el Gobierno.

Si bien marcó que el precio de la carne tuvo un aumento promedio del 76%, comparó con otros rubros como indumentaria, construcción o combustibles donde fueron similares los incrementos. Una vez más, detalló que no es la misma carne la que se exporta que la que se consume y señaló que “Uruguay, Paraguay y Brasil exportan la misma mercadería de nosotros y no hay tensión en los precios internos porque no tienen inflación”.

Con información de www.elintransigente.com