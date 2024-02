Luis Juez a Javier Milei: “Le diría que hay que comprarse dos bolsas de hielo, una para la cabeza y otra para los huevos”

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez le envió este sábado un fuerte mensaje al presidente Javier Milei. Afirmó que “le diría que hay que comprarse dos bolsas de hielo, una para la cabeza y otra para los huevos”, a propósito de la reacción del mandatario ante el rechazo de la ‘Ley Ómnibus’ en la Cámara de Diputados, cargando contra los legisladores y gobernadores provinciales, y los rumores sobre una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO.

En declaraciones a CNN Radio, Juez primero aclaró que no es dirigente del PRO, más allá de que tiene “el honor” de presidir la bancada de ese frente en la Cámara alta. “Si tomamos la decisión de fusionarnos, ¿tenemos 39 senadores? No. Si nos peleamos con los radicales, ¿cuál es el negocio? Si se junta el PRO y La Libertad Avanza, ¿tenemos 127, 129 diputados? No. Entonces, tranquilo”, sugirió el dirigente cordobés.

“No ofendamos al tipo que vamos a necesitar. En alguna cuestión no van a querer acompañarnos, pero en otras, en los próximos tres años y 10 meses, probablemente nos acompañen”, contempló el senador. Con lo cual, planteó: “¿Para qué generar situaciones de enojo que después no las vamos a poder resolver? No me parece eso que dice: ‘Nos juntamos porque eso te da gobernabilidad, garantiza la sacada de ley y tener algún funcionamiento interno que nos permita tener tranquilidad parlamentaria’. No, de ninguna manera”, sostuvo.

Seguidamente, Juez marcó: “Estoy viendo en el Senado un montón de senadores radicales, increíblemente decentes, muy ofendidos, innecesariamente. Alguien se lo tiene que decir al Presidente aunque eso te genere una puteada de él. Pero tenés que saber que no podés ofender a todo el mundo”. Fue así que, dirigiéndose al mandatario, sostuvo que “hay que ser inteligente y comprarse dos bolsas de hielo: una para ponérsela en la cabeza y la otra en los huevos”.

“Tranquilo, no te vuelvas loco. Ordená bien, tranquilízate, no hables giladas. El momento es complejo. Si a Milei le va mal vuelve el kirchnerismo. No seamos estúpidos. Ya vivimos esta etapa y sabemos qué pasa, esto recién arranca”, aseveró el cordobés. Y abundó: “No nos enamoremos de los atajos, nunca son soluciones. Te puede ir bien o mal en la política. No sos Gardel cuando te va bien y no sos un ciruja cuando te va mal. Así que hay que ser prudentes si queremos sacar este país adelante”.

Con relación a las críticas de Milei hacia la provincia de Córdoba, Juez dijo: “Como cordobés no siento nada, como vivimos en un país adolescente te podés sorprender de cosas que debías saberlas de antes”. En esta línea, calificó como “un viejo verso” al peronismo cordobés, al que acusó de “no diferenciarse del kirchnerismo aunque tenga otros modales”. “Después no esperés que no te jodan, que no te acuerden y que te respeten los compromisos”, advirtió.

A su vez, el senador nacional criticó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al afirmar que “quiere salir a exportar porque quiere ser candidato a presidente y le faltan atributos para hacerlo”. “Hace 15 días que el ex intendente de Córdoba se instaló en Buenos Aires para construir una imagen. Y encontró en estos 15 días la posibilidad de pararse como un pequeño caudillo federal, que es un gobernador en serio y convoca a diferentes sectores y no lo hizo”.

“Debería convocarnos porque la oposición al aumento a las retenciones es de todos. Soy el primer senador por Córdoba, pero el tipo prefirió el rédito personal y la sobreactuación y le salió mal. Tiró tanto del mantel que no le quedó un solo vaso arriba de la mesa”, agregó. A su vez recordó: “La Libertad Avanza en Córdoba se construyó a partir del acompañamiento que hizo el peronismo para tratar de robarnos por derecha el proceso electoral que tuvimos”.

