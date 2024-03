Javier Milei cruzó fuerte a Gerardo Morales: "Mandaba a meter presos a los que le decían cornudo por redes"

El presidente Javier Milei retomó su pelea con el ex gobernador Gerardo Morales, luego de que el referente de la UCR respaldara a Martín Lousteau en su voto en contra del DNU del libertario. En esta ocasión, Milei aprovechó un informe periodístico para apuntar contra el “uso intensivo” de Morales de los recursos públicos de la provincia de Jujuy y lanzó una chicana: “Mandaba a meter presos a los que le decían cornudo por redes".

Morales estuvo en el centro de la agenda mediática nacional durante la última semana de febrero por la liberación de dos hombres que estuvieron presos 53 días, después de haber compartido en redes sociales publicaciones sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exmandatario jujeño. En ese entonces, Milei se burló en X (exTwitter) del jujeño, al compartir un tuit que lo tildaba de "cornudo" y, este lunes, extendió la tensión al referirse a una investigación que denunciaba su utilización de vuelos financiados por la caja de la provincia.

En un fragmento de informe que compartió en su cuenta de X, Milei adhirió a las palabras de la periodista Guadalupe Vazquez, quien en el canal Neura (de Alejandro Fantino) aseguró que Gerardo Morales es el “ejemplo más cabal del uso arbitrario del avión de la gobernación”. “Se lleva el récord en cuanto a cantidad de vuelos: sólo el año pasado lo usó 176 veces, incluyendo el avión de la gobernación, aviones privados y contratados. Si tomamos también el 2022 son en total 243 vuelos de forma no oficial”, remarcó la periodista.

Polémica con Gerardo Morales por el uso del avión de la gobernación

En ese sentido, Vazquez aclaró que se trataron en muchos casos de traslados que no tenían una finalidad institucional, como “un acto político o una reunión con el presidente”. “En una de esas oportunidades utilizó el avión sólo para venir por dos horas a Buenos Aires para un raid mediático en plena campaña, para luego volver a Jujuy. El costo operativo, tomando un promedio con el costo de mercado, es de más de un millón y medio de dólares, todo esto pagado por supuesto con fondos de la provincia”, expuso.

“Estamos tomando los últimos dos años”, aclaró la periodista, en referencia a los 243 vuelos y a la mitad del último gobierno de Morales, quien cumplió doble mandato, del 2015 al 2023. Javier Milei compartió este video y comentó: “Parece que no sólo mandaba a meter presos a los que le decían cornudo por redes sociales, sino que además le gustaba usar los recursos públicos a costa de los pagadores de impuestos de modo intensivo. ¿Habrá comentario sobre esto?”. Existen entrevistas de Milei incluso del 2018 insultando y descalificando a Morales. El mes pasado lo tildó de “autoritario” y, hace un año, lo llamó “el rey de la casta”.

Morales salió a respaldar a Lousteau tras su voto negativo al DNU

Este fin de semana, dirigentes de la UCR, incluido Gerardo Morales, emitieron un comunicado bajo el nombre "Una Argentina moderna en el marco de la Constitución y la Ley" para expresar su apoyo a Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional, tras su voto negativo en el Senado al DNU 70/2023 del presidente Javier Milei para desregular la economía.

Al respecto, señalaron que este posicionamiento "constituye una declaración contundente de revalidación de los principios y de la trayectoria institucional y republicana de la Unión Cívica Radical" y que consideran "innegociable" a "cualquier política que ponga en riesgo el sistema democrático y la Constitución Nacional".

Tras el voto negativo de Lousteau hacia el DNU, el presidente se lanzó contra el senador y dijo: “Es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o alguna ventaja. De él no me sorprende nada”. En entrevista con LN+ lo cuestionó por su desempeño en el Banco Provincia y lo comparó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “También hizo un desastre como ministro de Producción. Todo lo que tocó, lo rompió. Es una suerte de incompetente sistemático, tipo Kicillof. Lo que pasa es que es más educado y con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica”, aseguró el presidente y lo acusó de tenerle “envidia” y ser un “fracasado”.

Con información de www.perfil.com