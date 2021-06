Qué dijo Florencia Peña sobre la posible incorporación de su hijo a MasterChef Celebrity 3

Ante el rotundo éxito que tuvieron las dos primeras ediciones de MasterChef Celebrity, que tuvo como campeones a Claudia Villafañe y Gastón Dalmau, ya se esta pensando en una tercera temporada y se habla de que uno de los participantes sea Tomás Otero, el hijo de Flor Peña.

Por lo que mostró en sus redes sociales, el hijo de la actriz y conductora, durante esta pandemia estuvo incursionando con grandes resultados en el mundo de la cocina y hasta lanzó su propio emprendimiento gastronómico.

Ademas, hizo varias participaciones en el programa de su mamá, “Flor de equipo”, así que, el joven que tambien tuvo alguna aparición cuando se conoció su relación con Juanita Tinelli, ya tiene una pequeña experiencia en el medio. Estas podrían ser algunas de las razones por las que se habla como posible participante

El programa Implacables, ante este rumor, entrevistó a Flor Peña para consultarle sobre el tema y ella fue contundente: “no quiere saber nada”. Ademas agregó: “Mi hijo estuvo muy bien cuando vino a Flor de equipo, pero no hay manera. No quiere saber nada con la tele. Es bajo perfil. Está cocinando divino, pero no quiere saber nada. Y yo quiero que sea feliz”, aseguró.

Fiel a su sentido del humor, Flor Peña continuó: “Le dije ‘Si no vas a mantener a mamita como actor o laburando en la tele, andá pensando en meterte como jugador de fútbol’”,en relación al hijo que tiene junto al músico, multiinstrumentista, Mariano Otero.

Para terminar, la actriz que interpretó muchos personajes que quedaron en la memoria del publico, como por ejemplo “Moni Argento”, aseguró: “¡No le pido nada porque me cobra las tortas! Para el día del padre me cobró tres tortas, un ojo de la cara”, dijo dando por sentado que el joven no será parte del próximo MasterChef Celebrity 3