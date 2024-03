Amalia Yuyito González indignada con la serie de Guillermo Coppola por polémica escena: "Lloré por eso, me dolió"

Amalia “Yuyito” González rompió el silencio luego de haber visto la serie de Guillermo Coppola dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín que se estrenó la plataforma Star+ y generó mucha polémica.

Desde que apareció "Coppola el representante", fueron muchas las voces con críticas a la historia porque aseguran que no sigue la realidad y hay más ficción con datos erróneos. El propio Guillermo aseguró que es la serie fue hecha para atraer al público, hasta exagerando algunos hechos



Pero fueron varias las famosas que criticaron la historia como Alejandra Pradón, quien fuera pareja de Coppola y que en la serie insinúan que fue amante de Diego Maradona. "Llamé a Claudia Villafañe, y le aclaré que no fui la amante de Diego", confesó la actriz.

En otra polémica, Marixa Balli salió a dar detalles desconocidos del accidente de María Fernanda Callejón y Guillermo Coppola. Fue ella quien asistió a la actriz y dio a entender que el ex representante de Maradona escondía la relación que tenían en ese entonces. Callejón fue pareja de Guillote durante mucho tiempo.

Guillermo Coppola y Juan Minujín, el actor que lo caracteriza en la serie de Star+

Ahora la que se sumó a las críticas fue Amalia "Yuyito" González luego de una escena muy polémica donde el personaje de Coppola le pide que no sigan adelante con el embarazo y dijo a Socios del Espectáculo (Eltrece): "Cuando vi las escenas que muestran un sketch que supuestamente eran con un humorista que podría ser Porcel, ponele, es grotesca pero simpática. La del insulto ponele habrá sucedido. Pero vi otros insultos que es un montón".

Luego, cuestionó la escena más polémica donde su rol es personificado por Mónica Antonópulos: "No me veo en esa escena contándole donde supuestamente estoy embarazada de nuestra hija Bárbara y vos me estás diciendo 'pensalo bien, pero te parece, pero ahora no, pero yo tengo una hija', me está queriendo inducir a que no lo tenga y eso no sucedió jamás ni parecido. Sucedió todo lo contrario".

"Lloré por eso, me dolió que trascienda algo que no es, que toca mi corazón, toca a mi hija, a lo que mi hija conoce de su padre. Nunca no quisimos tener hijos, al contrario. Yo recuerdo que no quedaba embarazada, mi doctora me había dado hormonas y yo iba con Guillermo", confesó Yuyito.

Amalia Yuyito González y Guillermo Cóppola junto a su hija Bárbara. PRONTO.

Sobre la posibilidad de una segunda parte de "Guillermo El Representante", Yuyito confirmó lo que habló con Guillote, que afirmaría que ya hay algo encaminado: "Le pregunté si iba a haber una segunda temporada y me dijo 'jajaja ojalá, yo sí yo quiero'. Pienso que debe haber, no se si estarían hablando de algo porque no tendría tanto entusiasmo si sabe que no va a haber nada".

Fuente: Infobae