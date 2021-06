Piden cadena de oración por Gino Renni, internado por coronavirus

Hace casi un mes que el actor de 78 años, Gino Renni, se encuentra internado por coronavirus, derivado de una neumonía, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Sin embargo, en los últimos días, su estado de salud se agravó y todo es incertitud.

Su salud empeoró debido a que una bacteria le afecta los riñones. Ante esto, los profesionales a cargo de su salud analizan practicarle diálisis para filtrar la sangre que sus órganos no pueden. Mientras tanto en las redes sociales, son varias las cadenas de oración desplegadas para velar por la vida de Gino Renni.

Hasta el día miércoles, la evolución en la salud de Gino Renni parecía estar encaminada a un alta en pocos días. Tenía baja en la sedación y una mejoría leve en lo que tiene que ver con la oxigenación, pero ese día a primera hora cambió el panorama, como suele suceder en estos cuadros de Covid-19 que son impredecibles, y le detectaron una bacteria que le está afectando los riñones. Por eso mismo, los médicos están evaluando practicarle una diálisis.



Vale mencionar que el actor y humorista fue inoculado con las dos dosis de la vacuna china “Sinopharm” antes de ser internado.

La última vez que se tuvo comunicación con el actor fue el 10 de junio cuando esperaba ser dado de alta. “Al final el alta no, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control, ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor, así que lamentablemente el alta no. Espero poder zafar rápido de esto”. Desde ese momento, mantiene apagado su teléfono celular.

En ese contexto, el cantante, actor y humorista ítalo-argentino aguarda por una evolución en su salud que le permita salir de la terapia intensiva. Y para eso, todos sus amigos, familia y seguidores aportan su granito de arena, orando por él.