Emanuel Noir de Ke Personajes acusó a Marcelo Tinelli de falso y mentiroso: “Prefiero ser una persona sincera”

Emanuel Noir es uno de los personajes más polémicos de la movida tropical dado sus últimos escándalos. Después de ser noticia por pelearse en la vía pública con un hombre e ir detenido, el líder de Ke Personajes disparó con munición gruesa contra Marcelo Tinelli.

En medio de una rueda de prensa le preguntaron al artista sobre el conductor, quien habría querido que participe de la apertura del Bailando 2023 (América) y que luego no se dio. La respuesta de Noir fue letal: “No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan, en la cotidianidad, una forma falsa de manejarse”.

Acto seguido, dio a entender que Tinelli lo ignoró: “Entonces, prefiero ser una persona sincera, que va al frente y que no por este negocio, este micrófono o esa luz que me está alumbrando voy a crear un mundo de amistad con vos para que cuando esa cámara se apague vos a mí no me saludes”.

Por último, el hombre de Concepción del Uruguay concluyó: “Fui criado de una manera de ser frontal y sincero, si somos, somos y si no somos, no lo somos. Crucémonos por al lado y que todo siga igual, pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe”.

Fuente: TN