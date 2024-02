Vicky Xipolitakis rompió el silencio y habló de los rumores de reconciliación con Javier Naselli

Luego de que Luis Ventura revelara en A la tarde que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli -el padre de su hijo, Salvador- le habrían dado una nueva oportunidad al amor después de su escandalosa separación, la mediática rompió el silencio.

“Nuestro acercamiento es SOLO como padres”, remarcó la panelista a Ciudad, dejando en claro que su vínculo con Naselli es estrictamente por cuestiones relacionadas al hijo que tienen en común.

“Nuestro acercamiento es SOLO como padres. En todo momento, acompañando a Salvador”.

“En todo momento, acompañando a Salvador”, agregó, descartando cualquier posibilidad de haber retomado su vínculo amoroso con el empresario, con quien mantuvo un fuerte litio legal.

Cabe recordar que la panelista y el empresario se casaron en febrero del 2018, en diciembre de ese año tuvieron a Salvador Uriel y en del 2019 se separaron. A fines de 2018, Xipolitakis denunció a su marido por violencia de género. Sin embargo, casi cuatro años después, la Justicia falló a favor de Naselli.



FUERTE DENUNCIA DE VICKY XIPOLITAKIS TRAS PERDER EL JUICIO CONTRA JAVIER NASELLI

Luego de perder el juicio por violencia de género que le inició a su exesposo, Javier Naselli (con quien tiene a su pequeño, Salvador), Vicky Xipolitakis rompió el silencio.

Indagada por el cronista de LAM en septiembre de 2022 sobre cómo vive este fallo judicial, la modelo se sinceró: “Es un tema muy sensible y delicado, sigo confiando en la Justicia. Hay que denunciar siempre. No me parece que sea un tema para hacer mediático y que la gente opine sin saber, y hay un menor que es mi hijo y hay que tener mucho respeto y cuidados”.

“Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer. Pero ya no soy yo, hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que, por tantas mujeres, por mi hijo y por mí, voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste”, agregó.

Vicky Xipolitakis: “Si para la Justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia, ¿la violencia qué es?”.

En cuanto a la resolución de la causa, sentenció: “Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, muchas veces la Justicia no existe, pero a no bajar los brazos. Siento que esta absolución fue otro golpe y la condena era nuestra protección, pero bueno, no es la última palabra y ojalá se haga Justicia”.

Y cerro, tajante y visiblemente angustiada: “El perito, dijo que yo había sido ahorcada. Primero quisieron imponer que fue un rasguño mío y un montón de cosas re feas. Y después el doctor terminó diciendo ‘no, fue ahorcada y está comprobado’. Es todo muy difícil cuando hay poder, pero hay que denunciar. Si para la Justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia, ¿la violencia qué es?”.

Fuente: Ciudad Magazine