Santiago Cafiero: “Argentina no es el país de mierda que nos quieren retratar”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó este martes en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud. Durante el evento aseguró que “la Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”, remarcó que la pobreza no se soluciona con planes sociales, sino con trabajo, y también destacó que “el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza; tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”.

Cafiero también criticó el rol de los medios de comunicación desde que Alberto Fernández asumió su cargo. “Desde que empezó nuestro gobierno hay notas y notas de argentinos exitosos que se fueron del país. Argentinos que se fueron del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, como si eso fuera un destino común para el país”, expresó.

“El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza. Tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”, señaló en un tramo de su alocución. Y completó con la que fue quizás la frase más resonante: “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos, no lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Entonces, lo más importante es que entre todos defendamos al país”.

“Esa idea es equivocada y destruye cualquier puente hacia el futuro. Argentina es uno de los 12 países en el mundo que hacen vacunas contra el COVID-19. Tan malos no somos. Somos uno de los 15 países que desarrollan satélites”, agregó con la idea de refutar las críticas opositoras. En tanto, pidió “una juventud activa que debata y no les tenga miedo a las opiniones que se reproducen en los medios dominantes”.

“Tenemos que romper con eso. Romper con eso significa entender nuestro rol histórico. La pobreza no la vamos a reducir con la Tarjeta Alimentar ni con ningún programa de Desarrollo Social. Se reduce con trabajo”, enfatizó.

El objetivo del Consejo es concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo, para generar regionalmente documentos de trabajo que pongan de manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de los territorios, y poder llevar a cabo el diseño de políticas públicas en ese sentido, según se informó desde la Jefatura de Gabinete.

“Tener una instancia de diálogo, de respeto, de ponernos en el lugar del otro, entender eso nos hace una generación distinta”, dijo Cafiero al respecto, y añadió: “Las juventudes están destinadas a disputar el presente, no a discutir el futuro. A disputar el presente, para construir el futuro”.

El jefe de Gabinete sostuvo: “Somos parte de una generación que puede sentarse en una mesa a discutir y saber que no hay cuestiones irreconciliables. Somos la generación de la democracia”. Manifestó asimismo que “de nada le sirve a la Argentina una juventud callada, que no debata. En países como el nuestro, que empujan para desarrollar todos los lineamientos de un proyecto con justicia social, se necesita de juventudes activas, que no les tengan miedo a las opiniones que muchas veces se repiten en los medios dominantes”.

El funcionario defendió y alentó la participación de los jóvenes en la política y los llamó a tener “una imagen contemplativa de la situación, no solo de la pandemia, sino de las políticas económicas” que se han aplicado “y que van en contra de la producción y el empleo, que atentan especialmente contra los jóvenes y las mujeres”.

“Cuando se pensó que mejor que los dirigentes políticos eran los militares, se fracasó estrepitosamente y con un baño de sangre. Toda la sociedad retrocedió. Cuando se decidió que era tiempo de empresarios, que podían exhibir un compromiso pura y exclusivamente con su empresa, sin tener una mirada de dirigencia gremial o militancia, sino pura y exclusivamente enfocada en la dirección de una empresa, tampoco fue un modelo que funcionó en la Argentina. Tampoco los jueces están capacitados para dirigir nuestro país”, aseguró.

Cafiero estuvo acompañado por la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), Macarena Sánchez, y representantes de los movimientos sociales, sindicales, productivos, de culto, y universidades. “Quiero remarcar que todos los sectores aquí presentes estamos de acuerdo en la importancia que tienen las juventudes, tanto en la producción como en el empleo, y que sepamos que debemos poner todos un poco para que las juventudes sigan siendo protagonistas del proyecto de país que llevamos adelante”, expresó por su parte Sánchez, futbolista de San Lorenzo de Almagro, quien cobró notoriedad cuando impulsó la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina.

“Es importante que las discusiones las hagamos quienes somos protagonistas de las problemáticas que afrontamos, que somos los jóvenes, y que entendamos que somos el presente”, agregó luego Sánchez.

En la actividad tuvieron la palabra Cristian Jerónimo, secretario general de la Juventud Sindical Nacional y de SEIVARA (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio); Marisol Rodríguez, de UIA Joven; Diego Sisto, de Sanidad; Juliana Laudi, de UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular); Federico Pelli, de CAME, y Matías Zalduendo, de CTA.

Asimismo, estuvieron presentes los diputados Facundo Moyano y Juan Miguel Gómez Parodi; la jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Luciana Tito; los asesores Julián Leunda y Nahuel Sosa; el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozián; la presidente del comité de IDEA Joven, Mariana Mangisch; los directores de audiencias, Nicolás Ritacco, y de Acción de Gobierno, Camilo Vaca Narvaja; la directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires, Ayelén López; el legislador Juan Valdez; Daniela Gonzalez, de FEBA; Carolina Moltrazio, de FUNE; Luciana Blasucci, de UIPBA; Ernesto Mignone, de UTEP; y Pablo Dacovich, de ATILRA, junto a otros dirigentes.

