Unión “Científica” Radical

Sigo asombrado por lo entretenida que se puso la interna tradicionalmente más aburrida de la Argentina, que suele ser la radical. Son muy intensos los correligionarios en su histórico internismo, aunque en las últimas dos décadas se pusieron solemnes, recatados, como miedosos de generar más antipatía rosqueando que gobernando. Mucho contribuyó a eso, claro, lo mal que terminó Raúl Alfonsín en el ’83, lo peor que acabó Fernando de la Rúa en el 2001 y el hecho de haber reentrado en escena para el período 2015-2019 por la puerta de servicio del macrismo. La fama de perdedor, aun ganando, no le hace bien a nadie. Pero ahora, vía Facundo Manes y el morbo que genera cierta vendetta en marcha contra Mauricio Macri, el radicalismo en pleno cree haber recuperado la mística. Y todos los días genera lo que los periodistas llamamos una nota de tapa.

Ayer, en este mismo espacio, consignábamos que, por fin, el exsecretario de Salud del gobierno anterior, Rodolfo Rubinstein, se animó a reconocer que “la salud pública no fue una prioridad” en el período anterior a Alberto Fernández. Dolfi –que así la dicen a Rubinstein-, pateó el tablero para lanzarse hoy como precandidato para las PASO porteñas contra María Eugenia Vidal y Martín Tetaz, que va promovido por el oficialismo radical de la Capital Federal, que guía Martín Lousteau y digitan desde las sombras Enrique “Coti” Nosiglia y Daniel Angelici. El sector que promueve a Rubinstein es patrocinado por otro exministro alfonsinista formado en la vieja Junta Coordinadora Nacional. Me refiero a Jesús Rodríguez, que perdió la interna partidaria y busca meter gente en las listas definitivas.



Tanto unos como los otros radicales se referencian en el Fenómeno Manes, pero este sector del que hablamos busca expresar una identidad histórica más clara y menos libre-mercadista, por lo cual Rubinstein arrancó despejando sus atragantamientos sanitarios con Macri y señalando que Tetaz no representa para nada la identidad partidaria. Como médico en pandemia, también busca por lo menos la neutralidad –si no el apoyo- de Fernán Quirós, de quien Rubinstein fue jefe en el Hospital Italiano y a quien considera el mejor ministro de Salud del país.

Hay varios profesionales de la Salud Pública en ese frente, donde, de hecho, también se libra una interna contra quienes consideran “la corpo de la medicina porteña”, con la cual el macrismo tejió una fuerte alianza, y que encabezan el titular del gremio, Jorge Gilardi, y la legisladora Ana María Boy Pérez, la antecesora de Quirós en el Ministerio queel año pasado cobró cierta notoriedad negativa por referirse al VIH como “peste rosa”, como si estuviéramos en la prehistoria de los ‘80.

Desde esa amplia mesa de médicos que piensan en Manes Presidente comenzando por Dolfi Diputado, me dicen cosas como éstas:

• “Sería espectacular que Fernán (Quirós) nos apoyara: es, lejos, el funcionario más sólido del área en toda la Argentina. No es partidario, pero lo bancamos a muerte. Sin él, (Horacio Rodríguez) Larreta hubiera tenido otra suerte a lo largo de la pandemia, con todas las presiones que recibió de todos lados”.

• “Hay mística con Manes. Y por ahora sin techo electoral. Le vamos a dar la pelea en Provincia a (Diego) Santilli. Las encuestas dan peleadas, según quién las haga y dónde las haga. Si damos el batacazo en CABA, se va consolidar el grave error que comete Larreta al savarla a Maria Eugenia (Vidal) de la Provincia”.

• “Por lo bajo, en el PRO están recagados por el Fenómeno Manes. No entienden de dónde salió la movida ni cómo fue que pegó tanto. Ernesto Sanz y Gerardo Morales están a full con Manes”.

Después de mucho tiempo, se nota un visible agrande de los radicales. Me consta que varios de ellos terminan sus charlas vía chat con un sticker muy simbólico: un Facundo Manes con bigotes añadidos tomándose ambas manos sobre el hombro izquierdo, en una obvia asociación con el Raúl Alfonsín de 1983. El ganador.

*Para Perfil