“Dime con quién andas, y te diré quién eres”: Traferri citado por los fiscales

Este lunes a las 9.55 los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, que ejercen en este caso la defensa técnica del senador Armando Traferri, presentaron una apelación ante la Cámara Penal, en manos del juez José Luis Mascali, para que eleve a la Corte Suprema de Santa Fe un recurso en el que se cuestiona constitucionalidad del fallo que dictó este magistrado a principios de julio, cuando avaló el planteo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que habían pedido que se declare la inconstitucionalidad el artículo 27 del Código Procesal Penal que impide citar a una audiencia imputativa a un legislador sin antes retirarle los fueros, algo que rechazó el Senado el 18 de diciembre pasado.



A la par de esta presentación de Traferri, este lunes se conoció otra novedad importante en la causa: el próximo 23 de agosto el senador será citado el senador para someterse a una audiencia imputativa, luego de que –como adelantó Aire de Santa Fe– los fiscales Schiappa Pietra y Edery solicitaron a la Oficina de Gestión Judicial que establezca una fecha para la realización de la audiencia ante la magistrada Eleonora Verón.

Fuentes cercanas a la causa señalaron que ahora el legislador de San Lorenzo pedirá a la OGJ que anule la realización de la audiencia hasta que la Corte Suprema de Santa Fe trate el recurso de inconstitucionalidad del fallo de Mascali que presentó este lunes.

Con esta estrategia, Traferri buscará una vez más evitar, por lo menos en el corto plazo, que los fiscales lo imputen como “organizador” de una asociación ilícita liderada por el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, que se encuentra detenido en una clínica de Rafaela.

Fuentes judiciales explicaron a Aire de Santa Fe cómo es el recorrido judicial. El juez Mascali debe correr traslado a los fiscales sobre la presentación de la defensa de Traferri. Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación tienen un plazo de 10 días para contestar el planteo del senador. El magistrado debe resolver en ese lapso si admite o no el recurso. Quedan 21 días hábiles para la fecha de la audiencia. En teoría, el magistrado debería decidir antes del 23 de agosto si avala o no el planteo del legislador. Si Mascali admite el recurso antes de la fecha de la audiencia, la imputativa no se podrá realizar hasta que la Corte Suprema defina.

Por lo menos en este capítulo judicial, como es la presentación del recurso de inconstitucionalidad por el fallo del juez Mascali, Traferri prefirió cambiar de abogado patrocinante y ya no es José Luis Vázquez el que maneja su defensa en materia penal en la justicia.

Vázquez fue quien recomendó al senador no presentarse en la audiencia que había citado el magistrado Mascali. Estaba seguro que este juez iba a seguir la línea de la jueza Verón que en marzo pasado rechazó el planteo de los fiscales, pero se equivocó y Traferri quedó en una situación comprometida.

El 6 de julio pasado, en una entrevista en Aire de Santa Fe, el fiscal Schiappa Pietra señaló que en la causa “existen otras evidencias que vinculan a otras personas y que comprometen mayormente la situación del senador” Traferri.

Edery fue más duro aún contra el senador de San Lorenzo. “Hay evidencia de que Traferri fue el organizador del juego clandestino, que puso en contacto a (Leonardo) Peiti con (Gustavo) Ponce Asahad y (Patricio) Serjal”, aseguró el fiscal y consideró que “la causa es por corrupción” y podría recibir una pena de cinco a diez años de prisión. Además recordó que la investigación cuenta con 20 imputados, y se prevé una segunda etapa de lavado de dinero.

Hay otro punto importante en la causa. Tres días después de que Traferri quedara desguarnecido de sus fueros, tras el fallo del juez Mascali, la causa de juego clandestino volvió a aportar otros condimentos, con la declaración por más de dos horas del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que pidió transformarse en “imputado colaborador”, una figura que en Santa Fe es similar a la del arrepentido.

La jueza Eleonora Verón aún no resolvió si aceptará la propuesta del acusado, que –según indicaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe– aportó “nuevos nombres” de posibles involucrados y precisiones sobre “reuniones” que se desarrollaron en torno a las complicidades que se anudaron para la protección de la asociación ilícita que comandaba Peiti.

Ahora los fiscales se encuentran ocupados en comprobar este nuevo capítulo de la declaración de Ponce Asahad, como sucedió el 4 de diciembre pasado, cuando el exfiscal que admitió cobrar sobornos de parte de Peiti, describió el entramado del que habría participado Traferri para darle protección judicial al principal capitalista del juego clandestino de Santa Fe.

A pesar este enredo judicial y penal, Traferri no se mantuvo al margen de las negociaciones políticas dentro del peronismo de cara al cierre de listas, que se concretó el sábado a la medianoche. El senador provincial participó de reuniones con otros legisladores y finalmente quedó enrolado en la lista que encabezan el ministro de Defensa Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que competirá con la nómina que lideran Marcelo Lewandovsky y María de los Ángeles Sacnun, que es la que respalda el gobernador Omar Perotti.

