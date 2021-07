"La UCR le disputa el liderazgo electoral al PRO, no el liderazgo conceptual"

Se ve que los radicales necesitaban un neurólogo. Desconozco si los habrá medicado o qué, pero Facundo Manes les levantó la autoestima a la mayoría de los operadores de la UCR, que incluso se animan a pensar en un presidente médico y radical como Arturo Illia en 2023. El momento es novedoso y entre sus curiosidades, se destaca que, justo ahora, el único Alfonsín en funciones políticas las está cumpliendo como embajador en España de un presidente peronista. Me refiero, desde luego, a Ricardo Alfonsín, que parece no creer nada, pero nada de nada, en esta renovación y este cambio a punto de “manesmanía”. Estuvimos hablando un rato con Alfonsín. Empecé por ahí…

-Lo que sabemos hasta hoy de la propuesta de Facundo Manes, ¿no coincide de alguna manera con la propuesta radical tradicional?

-Yo no conozco nada de esa propuesta, salvo su reivindicación de la Educación, que quién puede estar en contra de eso. Pero incluso querría dar una discusión ahí, porque ¿hablamos de educación para el mercado o de la educación también para la ciudadanía? Es una cosa que no se discute y debería discutir la UCR. Pero yo no quiero discutir las personas… No he escuchado una sola definición, no ha ocurrido absolutamente nada que a mí me permita pensar que la UCR está modificando las posiciones que tiene desde el año 2015. O mejor dicho: ocurrió lo contrario.

En estas horas, con los precandidatos ya lanzados, empezaron los primeros choques entre Manes y Diego Santilli, su rival para las PASO del 12 de septiembre. Fuera de su moderación habitual, el neurólogo les pidió a Santilli y a Horacio Rodríguerz Larreta que sean “austeros en la crisis” y “no se gasten en la campaña la plata de los impuestos”. Pero Ricardo Alfonsín, que conoce y aprecia a Manes, no se quiere dejar confundir por los cantos de sirena y sostiene que la UCR le4 estará disputando el liderazgo electoral al PRO, pero no el liderazgo intelectual. Dice Alfonsín:

La UCR viene acompañando ideas que no son propias por razones electorales. No se anima a dar una pelea adentro de Cambiemos, porque no se anima a hacer una propuesta progresista superadora y plantea posiciones que no tienen nada que ver con nosotros. Creen que, si salimos a plantear esas cosas, se generan dificultades para permanecer en Cambiemos y que si se cae Cambiemos, estamos listos. Creen que no hay vida fuera de Cambiemos y yo creo que la vida que hay hacia adentro de Cambiemos no es una vida radical, no es una vida que tenga que ver con las ideas del partido…

-¿Vos creés que el radicalismo debería ser aliado de Alberto Fernández?

-No. Debería ser una alternativa superadora. El radicalismo es un partido progresista y tiene más convicciones respecto de muchas cuestiones progresistas, decentro-izquierda, que el propio justicialismo. Últimamente, nos hemos desnaturalizado, no hemos hecho otra cosa que seguidismo. Después de perder las elecciones, lo escribí: estaba seguro que después de la derrota, el partido le iba a disputar el liderazgo electoral al PRO; lo que no le va a disputar es el liderazgo conceptual. Estoy seguro de que, por lo menos los hombres que hoy están en la UCR, no van a cambiar. Van a seguir defendiendo cosas que con nosotros no tienen nada que ver. No representan los intereses que nosotros debemos representar. Esto no es radicalismo. Si esto hubiera sido el radicalismo, yo no me habría afiliado nunca. Ni mi padre. Ni Moisés Lebensohn. Ni Illia. Ni tantos otros.

Está en Málaga, Alfonsín, con agenda oficial. Pero ya volviéndose para Madrid. Dice que nadie le propuso ser candidato a nada en esta ronda. Un poco por distancia y otro poco por circunstancia, se le nota que extraña el fragor del combate electoral. No cree que 2023 lo encuentre tan lejos.

