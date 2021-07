Morales amenazó con romper Juntos por el Cambio: “Hay una campaña de desprestigio contra Manes y el responsable es Larreta”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió a las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es el “único responsable de la campaña para desprestigiar a Facundo Manes”.

En diálogo con el programa Mejor país del mundo, de Radio Con Vos, el referente del radicalismo defendió al neurocientífico que se presenta como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. “Facundo es la expresión del argentino medio, un tipo que estudia, es profesional, se va al exterior y después decide volver; además es expresión de la cultura del trabajo”, dijo.

Según Morales, el conflicto se desata porque el médico decidió involucrarse en política de la mano del radicalismo. “Si hubiera ingresado a la política por el PRO no habría problema. Creo que deberían parar con esta campaña de ataque a Facundo”, señaló.

Además, el gobernador apuntó contra el jefe de gobierno porteño y lo acusó de creerse “dueño de Juntos por el Cambio” e ironizó con que “se puso el traje de presidente antes de serlo”.

“Yo creo que Rodríguez Larreta debería revisar su lógica de construcción política porque por este camino vamos a debilitar y a poner en riesgo a Juntos por el Cambio”, agregó el gobernador.

Asimismo, argumentó que el “origen” del conflicto radica en la decisión de María Eugenia Vidal de “desertar” a la ciudad de Buenos Aires. “Vidal es candidata en CABA y tiene que andar contestando sobre la Provincia. Esto también tiene que ver con esta lógica de Larreta que cree que el electorado es ingenuo”, disparó.

“Eso es lo que genera un vacío. Vidal debería estar dando la batalla en PBA y defendiendo su gestión. Si ella estuviera allí tal vez estaría más alineado JxC”, continuó. También acusó al jefe de gobierno porteño de haberse “metido bastante” en el cierre de listas del radicalismo en todo el país “para debilitarlo”.

“La responsabilidad del clima confrontativo dentro de Juntos por el Cambio tiene un solo responsable, es Rodríguez Larreta”, arremetió.

La tensión entre la UCR y el PRO había ganado en intensidad cuando Manes le advirtió al oficialismo porteño que no use fondos públicos para la campaña de Santilli en territorio bonaerense. En esa oportunidad fue Cristian Ritondo el que salió al cruce. “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, fue la réplica del ex ministro de Seguridad bonaerense.

Y advirtió: “Si esto sigue así, cuando se profundiza este camino, lo que hace es llevar a la ruptura, esperemos que esto no se dé”. Para Morales, este tipo de ataques solo puede ser parte de “una concepción que se cree dueña del poder y de las decisiones”. A modo de ejemplo, señaló que ya “lo han hecho con Patricia Bullrich, le pasaron el cepillo en la Ciudad”.

Morales también dijo con sarcasmo que Rodríguez Larreta le hace acordar “al gordito del barrio que cuando lo sacan se lleva la pelota”. “No le gusta que lo pongan de arquero y se lleva la pelota”, remató.

Por último, el gobernador reconoció que la coalición opositora todavía debe “trabajar en un proyecto de país” y “saldar sus diferencias ideológicas”.

“No estoy de acuerdo en que repliquemos un gobierno de CEOs. Terminamos defraudando a muchos sectores de la sociedad y no podemos repetir esa experiencia. Hay que aprender de los errores”, concluyó.

Con información de www.infobae.com