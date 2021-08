La cristinista Juliana Di Tullio asumiría en lugar de Jorge Taiana en el Senado

Este martes a las 18 horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le tomará juramento al próximo Ministro de Defensa, Jorge Taiana, que, a partir de ese momento, dejará vacante su silla en el Senado. En su lugar asumirá la primera candidata suplente y actual directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio.

De extenso recorrido en la política, y siempre en el peronismo, Di Tullio, que es Psicóloga Social por la escuela de Psicología Social Pichon-Riviére (2000), figura como primera candidata a senadora suplente en la boleta Cristina Fernández de Kirchner - Jorge Taiana en 2017. Taiana asumió en el lugar de Cristina Kirchner cuando ésta asumió la presidencia y ahora sería el turno de Di Tullio.

El perfil de Di Tullio es de una mujer de fuerte carácter, tanto que fue la primera en liderar el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados durante la presidencia de Cristina Kirchner, desde donde defendió el aborto legal a pesar de la oposición de la Presidenta de la Nación, con quien la une una estrecha relación desde finales de los 90. Un dato no menor es que su ex pareja es Juan Bontempo, el ex Superintendente de Seguros de la Nación Argentina y amigo, vecino y ex funcionario de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Conocida como una luchadora, lo que la llevó a ser primera jefa de bloque del oficialismo en toda la historia, secundó en ese lugar a Agustín Rossi y supo contener las apetencias de poder de La Cámpora que en ese momento tenían su representación en el Congreso vía Andrés “el cuervo” Larroque y Eduardo Wado De Pedro.

Con el paso del tiempo, la relación entre La Cámpora y Di Tullio se fue gestando y hoy es “una compañera” para los que hace quince años atrás le que querían arrebatar el cargo

Con esta designación Di Tullio volverá a los debates públicos, algo que tenía relegado en su rol de directora del banco Provincia y que sólo lo hacía a través de su cuenta de twitter en donde en las últimas semanas le apuntó al diputado Fernando Iglesias por sus dichos misóginos y agraviantes contra las mujeres, a Martín Tetaz por comparar a Cristina Kirchner con el Fürer y a Florencio Randazo por el spot publicitario. Nunca se olvida de Patricia Bullrich, con quien tiene un largo enfrentamiento y a quien le dedica varias referencias en sus redes sociales.

En el senado se va a encontrar con una mayoría oficialista pero en donde los debates suelen ser más sueltos ya que generalmente se conoce de ante mano el resultado. Lo que puede cambiar ahora es que con Di Tullio en la Cámara Alta, Cristina Kirchner tenga más presencia en los debates.

Lo único que falta definir es si finalmente Di Tullio salta del Bapro al Senado y para eso el gobernador Axel Kicillof tiene que tener la seguridad de poder tener su reemplazo. Su designación en el banco fue un acuerdo con María Eugenia Vidal que es quien controla el Senado provincial. Si no tiene un acuerdo para poner un nuevo candidato, sería una complicación para Kicillof perder una silla en el banco que financia buena parte de los anuncios para la reactivación económica de la provincia.

Si Di Tullio no asume en el Cámara Alta quien sigue en la lista como suplente es Héctor Recalde, por lo que se daría la paradoja, primero, que padre e hijo -los Recalde- compartirán Cámara. Segundo, que ambos terminarán formando parte de la Cámara de Senadores por la renuncia de otro en la misma lista.

* Para www.infobae.com