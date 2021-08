Operativo cepo reforzado: el Gobierno va a fondo para que no salte el dólar antes de las elecciones

Con el objetivo de controlar una nueva caída de las reservas internacionales, que se agudizo en los últimos días el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió el jueves pasado la Comunicación A 7340. Esta impone nuevas medidas para "re-re-reforzar" el cepo cambiario que se habían puesto en marcha el 12 de julio pasado para limitar la operatoria con los dólares financieros a través de compras y ventas de bonos en dólares y en pesos.

Se trata de otra normativa que impone una especie de "re-re-cepo" como lo han comenzado a llamar los principales operadores del mercado financiero.

Es una señal extremadamente negativa para el mercado de capitales en su conjunto que no solo porque impactará sobre la operatoria de títulos, sino porque también podría generar una una fuga de depósitos en dólares y un aumento en la cotización de los dólares alternativos, como el dólar paralelo (tal como sucedió el viernes) o el dólar SENEBI.

Por ese motivo, no solo se debe monitorear la dinámica de las operaciones del dólar Contado Con Liqui (CCL) sino también de los dólares alternativos y habrá que estar muy atentos al ritmo de devaluación diaria del dólar oficial del BCRA. Por lo pronto, el dólar paralelo pasó de 179 a 182 pesos el viernes.

La comunicación establece nuevas restricciones en la operatoria de Dólar MEP y CCC y a las de dólar cable. Esto implica que a partir de esta nueva normativa todo inversor que no tenga a su nombre una cuenta en el exterior no podrá operar cable ya que las ALYCs o sociedades de bolsa no podrán funcionar como cuenta custodia. En tanto, todo inversor que quiera hacerse de dólar MEP deberá acreditar los dólares resultantes de la operación en una cuenta bancaria propia en el país o en el extranjero.

La operación conocida como dólar MEP consiste en comprar un bono con pesos para, 24 horas más tarde, revenderlo a cambio de dólares. Así, los ahorristas pueden comprar divisas a un tipo de cambio paralelo sin violar las trabas cambiarias. La misma operación, pero con liquidación fuera del país se conoce como Contado Con Liquidación (CCC). Hasta el jueves pasado, esta operación permitía pagar unos $170 por dólar, pero desde el viernes pasado el BCRA impuso nuevos límites para esas operaciones.

En concreto, la medida del BCRA busca que la entidad deje de perder reservas internacionales (las líquidas llegan a unos 6500 millones de dólares), antes de las PASO del 12 de septiembre, ya que establece que toda operación de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:

1. A través de una transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales,

2. Contra el llamado dólar cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países donde no se aplican las recomendaciones GAFI.

Esto implica que, en ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de tercero. Pero los principales brokers del mercado todavía no saben cómo abrirá el próximo martes luego del feriado largo hasta que las autoridades del BCRA y del Comisión Nacional de Valores (CNV) aclaren algunos aspectos de la normativa.

"El endurecimiento de las restricciones responde a las mayores presiones sobre la plaza cambiaria, aunque en las últimas ruedas hemos visto una reducción considerable del CCL 'libre' hasta $175,25/175,50, desde su pico reciente en $183/184. No obstante, seguíamos viendo un BCRA muy presente para controlar la brecha con la venta de títulos contra pesos. Para evitar mayores intervenciones por esta vía y buscando preservar el ‘poder de fuego’ (reservas internacionales) del BCRA se limita aún más a los dólares financieros con un claro impacto en el volumen de operaciones. Cabe destacar que llega a un mes de la última resolución de la CNV (12 de julio) que limitó la cantidad de nominales operados por semana para hacer CCL", explica un informe de Porfolio Personal enviado a sus clientes.

Otro informe enviado por Balanz Capital a sus clientes informa que "la nueva normativa del BCRA busca limitar el 'rulo' entre bonos AL30 intervenido y otros títulos no intervenidos como ledes. Por esto no se puede a partir de la fecha aplicar dólares que vengan de una venta títulos, renta o dividendos a la compra de otro título. Si se venden títulos liquidación en dólares en Balanz se tienen que transferir los dólares obtenidos a cuenta bancaria misma titular el Argentina o exterior. Para comprar títulos en dólares con nuestra firma los dólares tienen que venir de cuenta bancaria local o exterior del mismo titular. No hay modificaciones en parking u operaciones con liquidación pesos".

Desde Cocos Capital informaron a sus clientes al comienzo de la operatoria del viernes pasado que "la venta de activos contra dólares MEP cumpliendo con el parking establecido esta está totalmente permitida en la web de Cocos". Luego, a través de un tuit informo que "la compra de activos contra dólar MEP, queda cerrada". En la jerga de los principales brokers el mercado casi no hubo precios de referencia para los dólares alternativos.

En tanto que desde Research For Traders explicaron a iProfesional que "los nuevos controles sobre los dólares financieros tienen la intención de controlar el volumen del tipo de cambio implícito, y para que la entidad monetaria no use reservas para salir a frenar la demanda de divisas y por ese motivo los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) sólo podrán operar contra cable para quienes tengan una cuenta bancaria en el exterior".

A esto hay que sumarle un elemento adicional que sorprendió a los operadores del mercado. La CNV reformó la normativa aplicable a las actividades que pueden realizar los ALyCs. La Resolución 898/21 establece cambios en el objeto social de los ALyCs, con la finalidad que sólo puedan desarrollar actividades económicas circunscriptas exclusivamente al ámbito de control y fiscalización de la CNV, con una excepción aplicable a bancos y entidades financieras. Es decir que, si bien se mantiene la posibilidad de inscripción en múltiples categorías de agentes compatibles con su objeto de constitución, no podrán realizar otras actividades ajenas.

Este cambio normativo se fundamenta en reducir el riesgo operativo de los agentes que manejan fondos de sus clientes. La norma prevé un plazo de 120 días corridos para informar el plan de adecuación y 12 meses como máximo para abstenerse de realizar cualquier otra actividad no prevista en la reforma propuesta, a menos que caduque de inscripción.

Por lo tanto, las operaciones que realicen los inversores sólo podrán abonarse mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales, o bien contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así, no se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros.

Las ALyCs no son las únicas entidades que pueden permitir a sus clientes la compra y venta de dólares MEP. También los bancos lo permiten a sus clientes que tienen cuentas de inversión y, según interpretaban los operadores en las primeras horas del día, no se ven afectados por las nuevas trabas. Así es que la compra de dólar MEP sí funciona en canales bancarios.

Entre los operadores se esperaba con ansiedad la posibilidad de que la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente que regula al mercado de capitales, sacara alguna resolución aclaratoria respecto de cómo se va a poder operar MEP y liqui en el futuro. Pero fuentes de la entidad dijeron que la norma aclaratoria no parecía necesaria por el momento.

El 10 de julio pasado el BCRA reforzó el cepo a través de la Comunicación A 7327, luego lo hizo la CNV informando a entidades financieras y operadores de cambio las nuevas adecuaciones a las operaciones de exterior y en el mercado de cambios. Luego se conoció la Resolución 895 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que entraría en vigencia desde hoy. Esta resolución restringía la cantidad de operaciones con bonos en el mercado de Contado Con Liqui (CCL) que podían realizar los operadores financieros.

Las medidas incluían un límite de operación del equivalente a u$s100.000 dólares de bonos nominales por semana separados en bonos argentinos de ley local y de ley extranjera. Se podrán comprar hasta $50.000 con la versión de legislación local del Global 30 (AL 30) y otros u$s50.000 por la misma cantidad con su versión con legislación extranjera (GD30), lo que implicaba una restricción para transacciones con bonos argentinos pero emitidos bajo ley extranjera.

Al parecer, eso no alcanzó y el viernes pasado nuevamente el BCRA volvió a reforzar un cepo cambiario que probablemente frente a la incertidumbre que plantean las próximas elecciones legislativas tendrá que ser recauchutado día a día para que el BCRA no siga perdiendo reservas internacionales.

