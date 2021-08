“Es insuficiente”: la respuesta de los dirigentes del campo a la decisión del Gobierno de ampliar el cupo de exportaciones de carne a Israel

La liberación de un cupo de 3.500 toneladas mensuales para exportar carne kosher a Israel, dispuesto por el Gobierno el sábado pasado mediante la publicación del Decreto 513/2021, “es insuficiente” para los dirigentes de la Mesa de Enlace e integrantes de la cadena de ganados y carnes, quienes siguen reclamando la liberación total de las exportaciones de carne vacuna. Aseguran que el cepo a las ventas al exterior, provocó una caída en el precio de la hacienda con destino a la exportación, en un mercado con exceso de oferta cárnica y también la medida fue perjudicial para los frigoríficos, donde la faena cayó hasta un 15% por falta de destino comercial.

Hay que recordar que las exportaciones al mercado de Israel habían quedado en el sistema de cuotificación, donde se exporta el 50% del promedio comercializado al mundo en el segundo semestre del año pasado. A partir de la decisión del pasado sábado, se estableció un extra de 3500 toneladas por mes, teniendo en cuenta que dicho mercado es el segundo destino de las exportaciones de la Argentina, y en 2020 importó 28.402 toneladas por casi 200 millones de dólares.

Desde el sector privado aguardan más “gestos” por parte de la Casa Rosada, atento a las promesas realizadas por los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Luis Basterra, de Agricultura, durante las diferentes reuniones que mantuvieron con frigoríficos exportadores y también los contactos con referentes de la Mesa de Ganados y Carnes, de flexibilizar las exportaciones a partir de una baja del precio de la carne al consumidor, algo que sucedió en julio pasado, según estudios privados y de organismos públicos, como el INDEC.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), consideró que la reapertura de un cupo para Israel “es un gesto, pero no alcanza” frente a las necesidades que tiene el productor pecuario y también las plantas frigoríficas. Además, el dirigente no escondió su malestar por el encuentro promovido por el ministro Matías Kulfas con el Consejo Agroindustrial Argentino, donde se formalizó la presentación del borrador del Plan Ganadero, que tiene como objetivo un aumento de la producción de carne vacuna de 3 a 5 millones de toneladas.

“Siempre estamos con gusto a poco. Desde hace tiempo pedimos la liberación total de la exportación de carne vacuna. Para la lectura del gobierno debe ser que salió bien, no bajó el precio de la carne al consumidor pero si se estabilizó en los mostradores. Pero lo que no ve el gobierno es que el valor de la hacienda en pie se retrajo por una abundante oferta. Así siempre pagamos los mismos. No se puede entender y ahí el productor se enoja por la foto del ministro Matías Kulfas con el Consejo Agroindustrial. Se harta. La liberación kosher está bien, es un gesto pero no alcanza”, comentó la máxima autoridad de la Rural en declaraciones a CNN Radio.

También Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes, opinó sobre la decisión oficial de liberar un cupo de carne kosher a Israel: “Sabíamos que esto iba a pasar desde hace varias semanas. Un cupo de 3.500 toneladas mensuales podría ser más, pero libera muchos otros cupos para otros destinos pero no alcanza frente a las necesidades que tiene el sector primario y fabril. Trabajamos para que haya una mayor apertura, ya que pedimos desde la cadena cárnica que la apertura sea total. Esto ayuda y quiero pensar que esto es el camino a la normalidad”, expresó Chiesa.

Otras opiniones

Sabiendo lo que se demoró la reapertura del cupo kosher, los privados desconfían de las futuras decisiones que podría adoptar el gobierno nacional, atento al escenario electoral que se presenta por delante. Esto se debe a que la prohibición a exportar en un 50% de carne vacuna rige hasta el 31 de agosto próximo. Con escasos gestos del gobierno, muchos son los privados que estiman que no se avanzaría con una mayor flexibilización para no crear tensión en los precios cárnicos previo a la definición de las PASO.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoció que uno de los objetivos que se propuso la Mesa de Enlace “es abrir las exportaciones. Los autoconvocados buscan una posición más agresiva y contundente, con movilizaciones o cese de comercialización, y lo hemos llevado a nuestras bases, pero los productores vinculados a la Mesa de Enlace, no quieren llegar a eso”, señaló el dirigente en relación al pedido que surgió de la Asamblea de Bell Ville, organizada por productores autoconvocados, de realizar un cese de comercialización.

“La apertura de 3.500 toneladas mensuales para Israel, es insuficiente. Es algo más pero no soluciona el problema de fondo. Nos dan con cuentagotas lo que creemos que es necesario que nos den de una sola vez”, manifestó el titular de la CRA en declaraciones a Radio Colonia, cuya entidad en las últimas horas se pronunció en contra de algunas expresiones de sectores del oficialismo que en plena campaña electoral plantean la posibilidad de aumentar los impuestos.

De cara a cómo continuará el reclamo de las entidades, este miércoles al mediodía se realizará un almuerzo en el predio de la Sociedad Rural Argentina en el barro porteño de Palermo, del que participarán los dirigentes de la Mesa de Enlace, la industria frigorífica exportadora, los consignatarios de hacienda y gremios de los trabajadores de la carne, entre otros. En ese encuentro se elaborará un documento donde solicitarán la reapertura de las exportaciones y no se descarta que se eleve un pedido de audiencia al presidente Alberto Fernández.

Por último, el sábado 21 la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) realizará un “Consejo Directivo Abierto”, del que participarán las rurales que integran la entidad y se sumarán otros sectores de la cadena de ganados y carnes. El encuentro tendrá lugar, con estricto cumplimiento de protocolos sanitarios, en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría, en el sur del territorio bonaerense.

Con información de www.infobae.com