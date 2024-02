Reservas: los argendólares están cerca ya de los u$s16.000 millones

El stock de depósitos privados en dólares registró una importante recuperación en el último tiempo, alcanzando niveles no vistos desde abril del año pasado. Los datos del Banco Central (BCRA) muestran así que la tendencia se mantuvo aunque a menor velocidad. A fin de enero pasado, el total de depósitos en dólares del sector privado (argendólares) orillaba los u$s 16.000 millones. Esto representa un incremento, en términos absolutos, de u$s 232 millones en lo que va del año.

El dato no es menor ya que, como bien suelen crecer a fin de cada año por motivos fiscales, también es usual que muchas de estas colocaciones vuelvan a salir tras el comienzo del nuevo período fiscal. Sin embargo, por ahora, los argendólares muestran cierta estabilidad y un leve crecimiento. Lo cual tampoco es un dato para soslayar dado que los argendólares tienen línea directa con las reservas internacionales del Banco Central (BCRA). Porque los encajes de los argendólares, que es la porción del depósito que los bancos no pueden prestar sino guardar como requisito de liquidez, son computados como parte de las reservas brutas del BCRA. Por ende, cuando crecen impactan positivamente sobre el stock de reservas brutas y viceversa. Fue así como las reservas del BCRA mostraron también un aumento de casi u$s 270 millones en diciembre y casi u$s700 millones en enero pasado vinculado a los encajes de los argendólares.

Cabe recordar que el año pasado, en medio del proceso electoral, los argendólares sufrieron los vaivenes políticos y la incertidumbre económica. De esta manera entre enero y julio pasado el stock registró una caída de más de u$s 825 millones mientras que entre agosto y noviembre se intensificó a más de u$s 1.360 millones. O sea, se fueron casi u$s 2.200 millones de los bancos, y por ende también sufrieron las reservas del BCRA.

Recuperación de los depósitos privados en dólares

Todo cambió en diciembre pasado al registrarse un aumento absoluto de más de u$s 1.600 millones, lo que se entremezcla con el cambio de gobierno y los motivos fiscales mencionados. De todos modos, hoy el total de argendólares muestra un incremento en el último bimestre de más de u$s 1.800 millones, lo que ante la delicada situación de las reservas del BCRA no deja de ser un dato alentador.

¿Quiénes son los tenedores de estos depósitos? Dos tercios, aproximadamente, pertenece a personas distribuidos en más de 14 millones de cuentas bancarias en dólares, tanto cajas de ahorro como depósitos a plazo fijo. Donde, en promedio, medio millón de estas cuentas tiene un saldo mayor a u$s 3.000. El otro tercio está en manos de empresas y sociedades, que incluyen también a fondos comunes de inversión y compañías de seguros.

Pero del stock total poco más de la mitad de los argendólares son por montos inferiores a los u$s 100.000 mientras que las colocaciones de hasta un millón de dólares son poco más del 20% y un 28% superan el millón de dólares.

Resguardo para los tenedores de "argendólares"

Entonces, más del 60% de los tenedores de argendólares son en su mayoría individuos o familias, con cuentas con saldos promedio de u$s 50.000. Hay casi medio millón de cuentas que tienen saldos promedio de entre u$s 3.000 y u$s 50.000, lo que habla de lo atomizado que es el stock no corporativo. Unos pocos tienen depósitos de más de u$s 500.000, son menos de 1.000 cuentas. Esto explica, en parte, el comportamiento del stock de estos depósitos, donde la mayoría de los ahorristas minoristas los utilizan como sucedáneo de una caja de seguridad “gratis”. Mientras que el segmento corporativo, de empresas y sociedades reguladas como las aseguradoras o los fondos comunes tienen a veces algunas restricciones y pueden no disponer libremente de sus tenencias. También hay compañías vinculadas al negocio del comercio exterior que usan los argendólares como parte de su capital de trabajo ligado a operaciones con el exterior y no como un instrumento financiero. En este segmento más de dos tercios están en manos de 700 sociedades.

Vale recordar que, en la peor jornada de la corrida de 2019, se fueron más de u$s 1.000 millones lo que hoy sería equivalente al 6,25% del stock total. El sistema de argendólares se mantiene estable, los bancos tienen liquidez y apenas tienen prestados poco más de u$s 3.300 millones a empresas exportadoras o que perciben divisas, y así no hay descalce de monedas.

