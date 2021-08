Fiesta en Olivos: cuáles serán las estrategias judiciales de los invitados al cumpleaños de Fabiola Yáñez

Los abogados que se presentaron en la causa judicial por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el año pasado durante la cuarentena más estricta, y del que participó el presidente Alberto Fernández, comenzarán a actuar en la causa judicial que se abrió para investigar el hecho. El primero será Mauricio D’Alessandro, quien defiende a Stefanía Domínguez, una de las invitadas al cumpleaños.

D’Alessandro pedirá en la causa la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que prohibía la circulación de las personas y por lo tanto de reunirse. “En varias causas penales hice el planteo de inconstitucionalidad porque entiendo que así corresponde porque la medida viola derechos individuales. Con eso tambipen solicitaré el cierre de la causa penal para Domínguez por falta de acción”, adelantó el abogado a Infobae. La presentación la hará cuando sea aceptado formalmente en la causa y tenga acceso al expediente.



Será la primera movida que haga una de las cuatro defensas en la causa. Las restantes analizan sus estratégicas que no van en línea con la de D’Alessandro. “En muchas causas los jueces dijeron que los decretos son constitucionales y que el Poder Ejecutivo tenía la facultad de dictarlos por la situación excepcional de pandemia que se vive”, le dijo a este medio otro defensor que pidió reserva de su nombre.

¿Cuáles pueden ser otras estrategias? Una apunta a un criterio que se aplicó en otros casos: que si las personas que violaron la cuarentena no pusieron en riesgo la salud pública porque no tenían COVID-19 no cometieron delito. Eso se aplicó en un caso similar al del festejo en Olivos. Un mes antes, el ex diputado nacional Facundo Moyano hizo una fiesta en su casa y fue sobreseído. El fiscal de ese caso fue Ramiro González, el mismo que tiene el expediente del cumpleaños de Yañez.

También las defensas analizan dejar que el caso avance y ante un llamado a indagatoria proponer una conciliación penal o el pago de una multa, lo que se aplicó en otras causas. Las ideas están en danza.

El 14 de julio del año pasado Yañez festejó en la quinta de Olivos se cumpleaños. Estuvieron el presidente Fernández y nueve amigos de la primera dama: Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Domínguez.



El canal de noticias “La Nación +” reveló la foto del encuentro y el caso se presentó en una causa que poco antes se había abierto para investigar las visitas de esas y otras personas a Olivos en plena cuarentena y sin un justificado aparente. Esta semana se conocieron los videos del festejo que fueron incorporados ayer a la causa judicial por el fiscal González que tiene el caso junto con el juez federal Sebastián Casanello.

Al principio de esta semana se empezaron a presentar en la justicia todos los involucrados en el festejo, excepto el presidente Alberto Fernández. Los primeros que lo hicieron fueron los abogados Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello para representar a Yañez, Pacchi, López, Consagra, Basavilbaso, las dos Fernandez Peruilh y Domínguez. Pero esta última amiga de la Primera Dama tiene una historia especial.

Abogada y dueño de productos alimenticios, Domínguez desistió de estar en ese grupo el mismo día que se presentó. Fue luego que su nombre comenzara a circular como quien había dado las fotos que revelaron el festejo cuando no se podía hacer. Ahí surje la hipótesis de control de daños de parte del gobierno: tener en su grupo de defendidos a la persona que había dado a conocer el hecho y como una manera de tener bajo esa órbita sus movimientos en la causa.

Pero la sospecha sobre Domínguez fue creciendo y antes que sus abogados sean designados formalmente ella se bajó de esa defensa y lo designó a D’Alessandro, quien espera la oficialización de su nombramiento en la causa. El abogado niega que Domínguez haya dado las fotos. “Ella no fue. Me mostró dos fotos que tiene y no son la primera que se conoció y me dio una explicación coherente. Fue invitada con la indicación de que era un festejo íntimo y terminaron en una fiesta con 10 personas. Cuando salieron le mandaron fotos a toda la familia porque estuvieron en la quinta de Olivos, lo que era un acontecimiento. Las fotos las tuvieron muchas personas”, explicó el abogado.

Luego se presentaron a la causa otras defensas. Los abogados Pablo Slonimsqui y Jorge Ballestero, ex juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, representarán a Abraham. Y Alejandro Rúa será el abogado de Marafioti.

