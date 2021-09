Duros conceptos de Sergio Aye contra el Concejo que preside Bottero

Respecto al Concejo, opinó que "perdió protagonismo hace mucho" y que "no solamente representa a la gente sino que le pone límites al Ejecutivo, en forma propositiva. El concejal, la gran herramienta que tiene es el presupuesto, yo creo que ahí está el punto clave", destacó. Además, mencionó que el Concejo "debería ser independiente físicamente" y trabajar "a puertas abiertas". Por eso, "la propuesta es atender gente todos los días en un horario determinado con prioridad a los adultos mayores"

Sergio Aye y Luciana Toselli, precandidatos a concejales por el GEN (FPCyS) hablaron en ADN y Aye en especial vertió durísimos conceptos hacia el Concejo y sus integrantes actuales. Entre los dichos, los más destacados son los siguientes:

La principal demanda de los rafaelinos es la falta de seguridad, que afecta "a la ciudad entera". "Hay que hacerse cargo de la inseguridad", afirmó. Y agregó que "la exclusión genera violencia y la violencia genera inseguridad". En esta línea, adelantó que uno de los proyectos del GEN es la reactivación de "una escuela de bailes folklóricos para chicos con capacidades especiales" porque "vemos en la inclusión una gran herramienta" para combatirla.

Por otro lado, expresó que "hay que ser transparente en el tema de la rendición de cuentas". Y ejemplificó diciendo que "la información no está bien plasmada en las páginas oficiales" y no existe "un digesto de ordenanzas". Respecto al Concejo, opinó que "perdió protagonismo hace mucho" y que "no solamente representa a la gente sino que le pone límites al Ejecutivo, en forma propositiva. El concejal, la gran herramienta que tiene es el presupuesto, yo creo que ahí está el punto clave", destacó. Además, mencionó que el Concejo "debería ser independiente físicamente" y trabajar "a puertas abiertas". Por eso, "la propuesta es atender gente todos los días en un horario determinado con prioridad a los adultos mayores".

Sobre el GEN, el precandidato comentó "no hay confrontación. Es un partido con identidad propia, se comparten valores. Creo que la diferencia es la cercanía con la gente". Luciana Toselli, quien lo secunda en la lista, es hermana del actual intendente de Sunchales y vicedirectora del jardín municipal de barrio Moseñor Zaspe. La precandidata afirmó: "pensábamos que uno se queda por ahí en la queja, hay que involucrarse. El grupo en general nunca estuvo en ninguna lista". En cuanto a las propuestas, aclaró que el espacio para quienes sufren violencia de género y trata de personas, presentado ayer en el Concejo, era una idea del GEN pero que "si sirvió, bienvenido sea".