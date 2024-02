Tras el finde largo, llega un paro de municipales: ¿Cómo funcionarán los servicios?

El Gobierno municipal estableció un cronograma especial para los servicios teniendo en cuenta que el lunes 12 y el martes 13 de febrero serán feriados, mientras que el miércoles 14 y jueves 15 habrá una medida de fuerza dispuesta por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).

El miércoles de esta semana se había dado una primera medida de fuerza por parte del gremio de los municipales, en conjunto con los de Santa Fe y de Rosario. Y ya se había anticipado que, de no haber un arreglo salarial, se ampliaría la medida de fuerza. Finalmente, esto no ocurrió y se concretará un paro de 48 horas. Esto implica que, la semana que viene, los empleados municipales solo trabajarán el viernes.

La recolección domiciliaria de residuos se realizará el domingo 11 con residuos biodegradables y no recuperables. El lunes, martes y miércoles no habrá recolección. En tanto que el jueves por la noche a las 20:00, se deben disponer los residuos recuperables.

Con respecto a la recolección de patios, no se realizará como habitualmente ocurre los domingos. En esta ocasión, los vecinos y vecinas del sector 2 deberán colocar sus residuos en la vereda el día jueves por la noche. En dicho sector están comprendidos los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

El Transporte público de pasajeros funcionará con normalidad el sábado, en tanto que el lunes, martes, miércoles y jueves no se prestará. En cuanto a la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará del sábado al jueves.

El Eco Punto I (frente al Cementerio Municipal) y el Eco Punto II (Avenida Italia y N. Corti) permanecerán cerrados del lunes al jueves. El Complejo Ambiental funcionará de la misma forma.

La línea 147 “Rafaela Responde”, del lunes al jueves funcionará con contestador automático.

Por último, el Cementerio Municipal tendrá su administración cerrada del lunes al jueves. Solo se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.

Fuente: via pais