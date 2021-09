«Lo tuvieron que ir a buscar a Mauricio Macri»: la sorpresiva confesión de Miguel Ángel Pichetto

El ex candidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio en 2019, Miguel Ángel Pichetto, destacó la figura de Mauricio Macri en la victoria electoral en las PASO y apuntó contra el oficialismo de Juntos por el Cambio: «No lo corrieron, lo tuvieron que ir a buscar también. También hay que pensar en la figura de Horacio Rodríguez Larreta que tuvo mucha audacia y le salió muy bien»

En este sentido, remarcó en diálogo con Urbana Play que el fundador del PRO «tuvo un rol secundario pero importante de construcción y cohesión de la unidad. Se corrió y apareció cuando lo llamaron. A veces perder es ganar». «Creo que el oficialismo de siempre lo atacaba a Macri y tuvo un rol importante en el marco de la unidad. Trabajó con humildad, apoyó cuando lo llamaron. Es importante mencionarlo», agregó.

Al mismo tiempo, se refirió a la forma en la que Juntos por el Cambio se impuso en los comicios: «Una elección importante, muy buena. Hubo un voto muy fuerte de no avalar la gestión del gobierno. JxC en los últimos 15/20 días encontró un mensaje más importante de identidad. Encontró una propuesta en el eje de bajar impuestos, de llevar adelante iniciativas con modernizar lo laboral, mejorar la seguridad».

Además, señaló que «el voto es multicausal, hay muchas razones. Hay un componente central del resultado electoral de gobierno que tiene que ver con la cuarentena interminable, aumento de la pobreza, la exclusión, pérdida de empleo». «El otro tema central es la economía, la pérdida de equilibrio, el cierre de PyME, el cierre de comercios y el mal manejo en la compra y administración de vacunas», añadió.

Con respecto a la reforma laboral que busca llevar a cabo, desarrolló: «Es cierto que las leyes laborales hay que llevar adelante un sistema de modernización, la pyme no puede ser tratada como una gran empresa. Hay que encontrar algún camino de reformas de los sistemas indemnizatorios. Las leyes laborales del país están ancladas en los 70. No hablo de una reforma para perjudicar a los trabajadores pero el sistema está estructurado y no permite el ingreso».

