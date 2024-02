Ley ómnibus: Santa Fe y Córdoba resbalan en la negociación por los biocombustibles

Las provincias de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba, mayores productoras de biodiesel y bioetanol, hacen los últimos intentos por introducir nuevos cambios en el capítulo de biocombustibles antes de la votación en particular de la ley Bases del presidente Javier Milei, pero chocan con la falta de interlocución y de predisposición del gobierno. Hasta ahora no pudieron doblarle el brazo al oficialismo y naufragan en la posibilidad de mejorar el segundo borrador que tuvo la aprobación en general.

“Necesitamos una mejor ley de biocombustibles para aumentar la producción y el empleo”, dijo como forma de enviar un mensaje el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en la Asamblea de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA). El ministro encabezó el lobby de las provincias incluso instalado unos días en Buenos Aires, pero se topó con un diálogo inocuo y ahora con la intransigencia. Pese a esto, Puccini no pierde las esperanzas. "Confiamos en encontrar una salida superadora", dijo a Letra P.



Desde el ingreso de la ley ómnibus hasta ahora se tachó el texto original que exterminaba al sector pyme y se logró uno con sabor a poco que no da un salto de crecimiento ni de cerca. Las provincias productoras de biodiesel -el 85% es de Santa Fe y el resto Entre Ríos-, y bioetanol con Córdoba a la cabeza, acompañada de Tucumán, Salta y Jujuy, quieren aprovechar el debate para que se vote una “ley superadora” y hacer crecer el negocio, incluso abriendo el mercado a petroleras y cerealeras con limitaciones. El Gobierno se niega y entiende que ya cedió demasiado.

Desde hace más de una semana no hay avances al respecto y, a horas del debate en particular, es una incógnita cómo votarían el tema los diputados de provincias que no tienen intereses en el bio. En cambio, legisladores implicados votarían en contra pero puede que no alcance si no tienen apoyos extras. “Es muy difícil si no hay interlocutores. Hay mucho ninguneo. Al ministro del Interior (Guillermo) Francos, que intermediaba con buenas intenciones, lo desacredita el presidente por Twitter”, explicó un cordobés.

La Cámara Santafesina de Energías Renovables que nuclea a las pymes de biodiesel denunció intransigencia del Gobierno. "Santa Fe logró lo imposible al presentar, junto con otras cinco provincias productoras, un proyecto de modificación de la actual ley de biocombustibles, superador al de Nación y que incluía a todos, y el gobierno nacional rompió lo posible al hacerlo fracasar".

En la previa del debate, el ministro santafesino Puccini apeló al buen diálogo que hubo con autoridades nacionales y reiteró el pedido para considerar la propuesta. “Tenemos una ventana de oportunidad para seguir dialogando y, si el Gobierno tiene en cuenta las sugerencias que le hacemos junto a otras provincias, sin dudas vamos a tener un protagonismo mayor. Acá tenemos la potencialidad de una Vaca Muerta pero en biocombustibles”, agregó sin tensar la situación.

“Si es tan virtuoso el tema que proponemos y no se avanza, es porque hay un interés más fuerte detrás”, explicó una fuente de Córdoba al tanto de la negociación. De esta forma hace referencia a que las petroleras siguen jugando fuerte en el negocio para que el corte no suba y de paso meterse en la producción de bio.

Vale recordar que la producción de biodiesel a base de aceite de soja que luego venden a petroleras para que corten el diesel está exclusivamente en manos de pymes, mientras que las aceiteras producen pero sólo pueden exportar. Eso podría modificarse y también habilitar el ingreso en la producción de petroleras.

Con informacion de Letra P.