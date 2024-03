Giordano contó cómo destapó el escándalo de los seguros: “Me asusté porque había que pagar 1.700 millones"

El fugaz titular de la ANSES, el cordobés Osvaldo Giordano, contó cómo descubrió “por casualidad” un negocio poco claro con los seguros, mediante la participación de empresas intermediarias que cobraban comisiones por encima del mercado en las pólizas que estaban obligadas a contratar organismos que dependían de la administración central durante el último gobierno kirchnerista. “Me asusté porque había que pagar 1.700 millones de pesos”, reconoció.

El ex funcionario hoy está buscando trabajo después de haber sido despedido. Javier Milei lo echó el mes pasado con modos fieros en represalia porque su pareja, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de unos incisos de la fallida “Ley Ómnibus”. No importó que votaron igual otros 149 legisladores, a ella la crucificaron en las redes. Encima, Giordano fue el único despedido de los cuatro cordobeses del Gobierno. Los otros tres siguen en sus cargos. “Fue todo muy violento”, recuerda el mal trago, en una entrevista con Infobae.

Se trata de una presentación obligatoria para contar lo que hizo en 61 días y que lo catapultó a una exposición pública masiva y estar en las noticias. Fue el principal responsable de destapar el escándalo de los seguros que salpicó a Alberto Fernández, a varios ex funcionarios y empresarios. Giordano dejó expuesta una matriz extendida de comisionistas enganchados a pólizas de Nación Seguros. Lo que descubrió fue tan grave que el ex presidente ya está imputado en una causa y anoche allanaron al ex titular de la aseguradora estatal Alberto Pagliano, amigo de la juventud de Alberto Fernández. A Héctor Martínez Sosa, empresario del seguro y a la vez esposo de la secretaria histórica del ex presidente, María Cantero, y a quien le debe hace años 20 mil dólares. Y también al broker Pablo Torres García, vinculado a Nicolás Caputo y que orbitaba en el mundo del PRO.

En esos dos meses -como lo contó en primera persona en esta entrevista- Giordano se ocupó de que se conociera el monto que cobra Cristina Kirchner entre su jubilación y la pensión por Néstor Kirchner. Y despidió a 510 empleados jerárquicos que tenían sueldos, en promedio, de 2,5 millones de pesos. “Para todo hubo que vencer muchas resistencias, romper el ‘no se puede’. Pero cuando la dirección es clara, la gente acompaña”, recordó el economista, que llegó al gobierno de Milei por las suyas y sin el padrinazgo de su último jefe, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Fuente: Infobae