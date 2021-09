Coronavirus en Argentina: confirmaron 88 muertes y 1.733 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 88 muertes y 1.733 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.246.998 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.772.

De los decesos reportados, 46 son hombres y 41 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Córdoba y Tucumán con 25, 11 y 10 decesos, respectivamente. Una persona fallecida de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo.

Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre, 22 de septiembre y este jueves, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de la fecha, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.

Por otra parte, del miércoles al jueves fueron realizados 53.574 testeos, con un índice de positividad del 3,23%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.489.285 de testeos. A la fecha, se registran 26.974 casos positivos activos en todo el país y 5.105.252 recuperados.

De momento, en Argentina hay 1.322 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,7%.

De los 1.733 nuevos contagios notificados, 550 son de la provincia de Buenos Aires, 145 de la ciudad de Buenos Aires, 57 de Catamarca, 21 de Chaco, 55 de Chubut, 109 de Corrientes, 211 de Córdoba, 41 de Entre Ríos, 28 de Formosa, 17 de Jujuy, 22 de La Pampa, 24 de La Rioja, 63 de Mendoza, 10 de Misiones, 12 de Neuquén, 29 de Río Negro, 55 de Salta, 15 de San Juan, 8 de San Luis, 9 de Santa Cruz, 73 de Santa Fe, 45 de Santiago del Estero, 3 de Tierra del Fuego y 131 de Tucumán.

Tras 16 semanas consecutivas de baja sostenida de contagios de coronavirus, este jueves, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la inmunidad de rebaño, un concepto que se utiliza cuando el 70% de la población de un aglomerado está protegido contra un virus. En el caso del COVID-19, los epidemiólogos sugieren que se necesita el 90% ó 95% de la población inoculada para alcanzar la inmunidad.

Según la titular de la cartera sanitaria de Ushuaia, Judith Di Giglio, Tierra del Fuego ya logró vacunar al “93% de su población mayor de 18 años con primeras dosis y al 72% de los mayores con esquema completo”. En sintonía, Vizzotti definió como “muy importante” el trabajo que ha realizado la provincia para llegar a este resultado, y destacó el “alivio” que implica para los equipos de salud.

“Constatar que en Tierra del Fuego hay solo tres personas internadas en terapia intensiva por coronavirus, ver el descenso de los niveles de mortalidad y de contagios, son evidencias concretas de que tanto esfuerzo ha valido la pena”, afirmó la ministra en durante la conferencia.

Ayer, además, llegó al país un nuevo cargamento con 842.400 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por el Gobierno de España a través del Mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. De esta manera, Argentina lleva recibidas más de 64,2 millones de vacunas.

El cargamento arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo LH510 de la compañía Lufthansa y fue recibido por la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado; el embajador de España en Argentina, Francisco Javier Sandomingo Núñez; el consejero de la Unión Europea, Jordi García Martínez; la representante de OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis; y la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana.

“Estamos muy felices de recibir estas vacunas, que se suman a las que tenemos en el país sobre todo para seguir completando segundas dosis”, expresó Tirado en la Terminal de Cargas Argentina del aeropuerto, tras agradecer especialmente al Gobierno de España “desde Argentina en general, y particularmente por parte de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que compartió el G20 con la ministra de Salud de España”.

Cabe recordar que España inició en agosto pasado la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, del total de 22,5 millones que donará a nivel global a través del Mecanismo COVAX. En ese marco, el 22 de agosto Argentina recibió 400.000 dosis de AstraZeneca, por lo que esta nueva donación suma 1.242.400 vacunas provistas al país por el Gobierno español.

Desde el inicio de la campaña, Argentina recibió 64.252.420 dosis de vacunas contra la COVID-19. De ese total, 14.234.820 corresponden a Sputnik V (9.775.655 del componente 1, y 4.459.165 del componente 2), y 2.945.500 a Sputnik V producidas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 1.765.875 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 16.966.900 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 13.200.500 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; y 1.242.400 donadas por España). En tanto, 25.784.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 a Cansino y 421.200 a Pfizer.

De acuerdo con la última actualización del Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de ayer se habían distribuido 54.503.809 vacunas, de las cuales se aplicaron 50.072.842. De ese total, 29.185.527 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 20.887.315 con ambas. En tanto, el 53,15% de los inmunizados son mujeres (26.612.599); mientras que el 46,69% son hombres (23.377.820).

