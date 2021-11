Javier Milei: "Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas del PRO son tan nefastos como el kirchnerismo"

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuestionó a un sector de Juntos por el Cambio en la recta final hacia las elecciones legislativas. "Las palomas son parte del problema, no son parte de la solución, los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro son tan nefastos como el kirchnerismo", criticó.

"El problema es que yo soy mucho más antikirchnerista. Larreta se juntaba con Alberto Fernández y con Axel Kicillof para encerrarnos y amenazarnos y controlar casa por casa, y cuando dejó de medir 50 puntos de rating y cambiaron las encuestas, ahí cambio de opinión", dijo Milei en una entrevista que brindó a La Nación.

Consultado acerca de qué es lo primero que haría en el Congreso, el candidato dijo que reformaría la ley de administración financiera "para ir a hacer que el cobro de la dieta sea opcional". "Si no me dejan avanzar eso, porque es muy probable que la casta no me permita hacer eso, voy a poner mi dieta en un sorteo", añadió.

"Voy a tratar de avanzar en una ley para reformar el sistema financiero y eliminar el banco central. Cada una de las cosas que yo propongo tienen una base moral, entonces hay cosas que jamás voy a hacer: crear nuevos impuestos. De hecho, yo firmé el compromiso y no la truchada que hicieron los de Juntos por el Cambio. Eso es una pantomima, es un acting para televisión. Por eso yo digo que si quieren liberalismo que no vayan por la copia trucha, que vayan por la versión original, no una lista que tiene socialistas o kirchneristas", sostuvo.

En otro orden de temas, dio su definición de "casta", y dijo que para él "son aquellos que aplican un conjunto de políticas que saben que hacen daño". "Conocen la evidencia empírica y las han aplicado en el pasado, saben que hacen daño y aun así las aplican igual por su propia conveniencia", agregó.

"Por eso el mejor ejemplo de casta es Alberto Fernández. Cuando él estaba afuera del gobierno de Cristina [Kirchner] explicaba que la inflación era un problema monetario -quiere decir que entiende-, y ahora cuando está en el poder habla de la culpa de los monopolios, los vivos, los especuladores, todas cosas que están mal desde lo técnico", remarcó.

