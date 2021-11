Coronavirus en Argentina: confirmaron 44 muertes y 1.622 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 44 muertes y 1.622 nuevos contagios de coronavirus. Desde el 30 de septiembre, cuando se reportaron 1.641 casos, que no se registraba una cifra tan alta.

Con estos datos, el país acumula un total de 5.308.781 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos fueron 116.294.

Por otra parte, del lunes al martes fueron realizados 43.401 testeos, con un índice de positividad del 3,78%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 25.717.039 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 17.939 casos positivos activos en todo el país y 5.174.548 recuperados.

Del total de muertes reportadas, 27 son hombres y 16 son mujeres. Las provincias que más decesos informaron fueron: Buenos Aires (13), Chubut (7) y Tucumán (6). Una persona de la provincia de Buenos Aires fue reportada sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 578 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,4%.

De los 1.622 nuevos contagios, 668 son de la provincia de Buenos Aires, 238 de la ciudad de Buenos Aires, 5 de Catamarca, 9 de Chaco, 25 de Chubut, 66 de Corrientes, 97 de Córdoba, 45 de Entre Ríos, 3 de Formosa, 17 de Jujuy, 2 de La Pampa, 2 de La Rioja, 24 de Mendoza, 11 de Misiones, 42 de Neuquén, 58 de Río Negro, 78 de Salta, 3 de San Juan, 8 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 44 de Santa Fe, 4 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego y 169 de Tucumán.

A partir de hoy, los alumnos porteños de hasta tercer grado ya no tendrán que usar barbijo en el aula. La medida, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aplica tanto para colegios públicos como privados.

“Después de hablarlo mucho con nuestro equipo y especialistas vimos que el tapaboca es una barrera en la comunicación con el docente y eso le dificulta la alfabetización a los alumnos. Por eso, ahora que la situación sanitaria está mejor y que el clima lo permite, tomamos esta decisión de que no sea obligatorio para los más chicos”, indicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante el anuncio realizado en una escuela del barrio de Palermo, junto con los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós.

El 20 de octubre pasado, el Gobierno porteño ya había flexibilizado el uso del tapabocas para las actividades al aire libre de los alumnos de todos los niveles; no obstante, el uso de tapabocas continúa siendo obligatorio desde cuarto grado en adelante dentro de las aulas.

En el resto de la Ciudad, el uso de barbijos ya no ya no es obligatorio al aire libre en lugares donde no haya concentración de personas. En tanto, su uso continúa siendo obligatorio en espacios cerrados -donde aumenta el riesgo de la transmisión viral-, abiertos con concentración de personas donde no se encuentre garantizada la distancia social, en eventos masivos y en el transporte público.

“Todas las medidas que tomamos son en base a datos y evidencia. Hoy los datos muestran una situación estable, es cierto que en las últimas semanas levantó un poquito, pero el promedio de casos diarios es de 178 notificaciones”, concluyó Larreta.

El viernes pasado, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, se refirió al panorama epidemiológico del país y dijo que Argentina transita la cuarta semana de una estabilidad baja, con aumento de la circulación de la variante Delta y una movilidad de la población altísima.

Solo en la ciudad de Buenos Aires se encuentran ocupadas 1.5% de las 600 camas de terapia intensiva y 1.8% de las 1.500 camas generales del Sistema de Salud Público destinadas a pacientes con coronavirus; en tanto que el 75,3% de los porteños ya cuenta con el esquema de inmunización completo.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de ayer se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.314.456. En ese sentido, 35.816.140 personas iniciaron su esquema y 27.605.859 lo completaron, mientras que 811.104 personas recibieron dosis adicional y 81.353 recibieron dosis de refuerzo.

Con información de www.infobae.com