Rossi sostiene que Perotti está enfrentado con el Gobierno Nacional: "No fue a la plaza"

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, volvió a arremeter contra el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al referirse a la derrota del peronismo en Santa Fe en las elecciones legislativas. Cuestionó al mandatario provincial por viajar a ver el partido Argentina-Brasil en San Juan, pero no asistir a la marcha del día siguiente: “No creen en el proyecto nacional que encabeza el peronismo”, aseguró.

“El peronismo santafesino hizo la peor elección intermedia estando el peronismo en el gobierno provincial”, aseguró el ex precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, y responsabilizó por esto a la falta de conexión del peronismo local con el peronismo nacional.

“Perdió el intento de provincializar el peronismo, y Perotti es un fiel exponente de eso”, sostuvo en diálogo con La Capital.

Respecto de la ausencia del gobernador en la marcha por el Día de la Lealtad, cuestionó que eligiera viajar a San Juan para ver el partido de Argentina y Brasil, pero no pudiera ir a la movilización en apoyo al Gobierno.

“Me preguntaste por qué no estuvieron, y es porque no creen en el proyecto nacional que encabeza el peronismo, no lo siente como prioritario. ¿El gobernador de la provincia tuvo tiempo para ver el partido Argentina-Brasil pero no para ir a la plaza de Mayo a un acto convocado por el presidente de la Nación? Hicieron una campaña basada exclusivamente en las políticas provinciales, sin hablar de ninguna de las políticas nacionales”, expresó Rossi.

“Estuvimos en Plaza de Mayo junto a miles de compañeros y compañeras. Hoy comienza una nueva etapa del gobierno del FDT en donde los más importante,el principal objetivo es consolidar el crecimiento económico y que este llegue a cada hogar argentino. #DiaDeLaMilitancia”, publicó el ex ministro al asistir a la movilización en Plaza de Mayo.

El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández insiste desde hace tiempo que Santa Fe deberia alinearse con Nación, y en reiteradas oportunidades fue muy crítico con el gobernador Perotti por sus decisiones.

“Queremos construir ese puente, que nos permita que ese sentimiento de cooperación entre Nación y Provincia se pueda expresar de manera clara y contundente y alejarnos de cualquier idea de que vamos a ser una provincia que mire desde el ombligo. Cada vez que eso sucedió la provincia se aplacó, no resolvió los problemas que puede y debe resolver”, sostuvo Rossi cuando se lanzó como candidato, en referencia a Perotti.

Para resolver los problemas, consideró Rossi, era necesario dejar de “cavar trincheras” y construir “puentes de diálogo”.

También en sus redes sociales fue muy crítico con Perotti “por colocarse en las listas como senador suplente”. “El gobernador intenta resolver su vida personal antes que resolver la situación de los santafesinos. Esto es un escándalo ético”, no dudó en publicar.

Fuente: Perfil