El sincericidio de Charlotte Caniggia sobre su familia: “Me gustaría que todos nos amiguemos”

En MasterChef Celebrity 3 (Telefe) cada tanto el conductor Santiago del Moro y los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, se dan una vuelta por las estaciones de los participantes, para ver qué es lo que están cocinando y como van con sus respectivas preparaciones. Esta vez le tocó el turno a Charlotte Caniggia en la emisión del lunes, donde abrió su corazón y se refirió al estado actual de las relaciones que tiene con cada uno de los miembros de su familia.

Del Moro pasó por la estación de Caniggia, que se estaba concentrando en su preparación. La temática del programa del lunes era Marruecos, el país africano, y la preparación estaba relacionado a aquel territorio.

Primero, Charlotte recordó que estuvo una semana con amigas suyas de viaje por territorio marroquí. Después de la consulta del conductor sobre a qué país irá próximamente, Caniggia dejó en claro su destino.

El deseo de una familia unida

“Me voy a ir a ver a mi mamá”, señaló Charlotte. Mariana Nannis, su madre, se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

“¿Hace cuánto no ves a tu vieja?”, le preguntó del Moro. Caniggia reconoció que no ve a su mamá Mariana “desde hace cinco, seis meses”, casi medio año sin verse entre ellas.

Asimismo, el conductor le preguntó por su relación con Claudio Paul, su papá. La respuesta de la mediática fue más que positiva, reconoció que prefiere no meterse cuando su padre y su hermano Alex Caniggia se pelean entre sí, y que su vida es “tranquila” y no quiere problemas.

Por último, Charlotte señaló que le gustaría que su papá y su mamá tengan buena relación. “Me gustaría que se amiguen, pero es cosa difícil. Me gustaría que todos nos amiguemos”, cerró la mediática.