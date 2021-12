Más que pase sanitario, hay que tener una política en salud

Santa Fe no tiene una política de prevención del coronavirus, Perotti en este tema estuvo a lo largo de la pandemia tan confundido como en cada uno de los temas gubernamentales que le tocó intervenir, y sus funcionarios actúan como si estuviéramos viviendo una post pandemia cuando en realidad seguramente estamos en las puertas de un rebrote importante que hasta ahora ninguno de ellos se avino a prevenir tomando medidas al respecto.

Los controles ya casi no existen y los pocos que se hacen son meramente recaudatorios. El uso del barbijo o tapaboca casi que quedó en el recuerdo, y el control en los lugares públicos ya no existe. Ni siquiera hay alcohol en gel para higienizarse en bares y restaurantes.

El estado dejó de hacer propaganda oficial y estamos casi con actitudes similares a la pre pandemia.

Sin embargo, en las últimas semanas el número de casos creció sustancialmente en términos proporcionales, constituyendo un alerta muy rojo que aún los políticos, preocupados por estos días en otros temas, no pudieron advertir.

No soy antivacuna ni mucho menos, pero el "pase sanitario" es un auténtico anacronismo inaceptable para un país como el nuestro con una Constitución Nacional que bajo ningún aspecto acepta ese tipo de discriminación. El pase sanitario es inconstitucional e ilegal.

La pandemia no concluyó y hay que exigirle a las autoridades que profundicen más la propaganda oficial, ya que es la forma que se conseguirá mayor cuidado y responsabilidad para evitar la propagación del virus.

No tengo la menor duda que la vacunación es lo único que nos puede salvar, para ello hay que persuadir a toda persona que opina en contrario para que no desperdicie una oportunidad histórica que cuenta la humanidad en su conjunto. No hay otra solución. HAY QUE INTENSIFICAR LA VACUNACIÓN MASIVA Y LA COLOCACIÓN DE LA TERCERA DOSIS DEBE DARSE YA Y WN FORMA LIBRE.

Pedir un pase sanitario es discriminar y hacer la más fácil. El estado tiene el compromiso y la obligación de persuadir a todos y a cada uno de la importancia de la vacunación. Eso se logra con difusión y trabajo de gente honesta y que está para trabajar y no para ser un noqui más como tantos que tiene el gobierno de Omar Perotti.

Este es el momento, quizá más adelante sea tarde y las consecuencias muy dolorosas.

Información, persuasión, vacunación libre y masiva y por sobre todo control responsable y serio.