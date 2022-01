Obras Públicas: garantizan más de $500.000 millones para primer semestre

Luego del rechazo parlamentario al proyecto de Presupuesto 2022, el Gobierno busca ordenar la ejecución de cada ministerio. En una reunión que el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo con un grupo de ministros, se definieron algunos ejes prioritarios. Entre ellos, la continuidad del plan de Obras Públicas. Según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito, los fondos para el primer semestre ya están garantizados y alcanzarán los $505.000 millones, una cifra idéntica a la asignada en todo el año pasado.

El bloqueo opositor a la ley de leyes generó un manto de incertidumbre entre los gobernadores. Las dudas de los mandatarios no pasan solo por los recursos que recibirá cada distrito sino también por la continuidad de las obras. En ese sentido, desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis confirmaron a Ámbito que ninguna de las iniciativas en ejecución se frenará. “Hay presupuesto para seguir trabajando sin problemas al menos durante 6 meses”, sostuvieron desde esos despachos.

Concretamente, el Ministerio de Obras Públicas podrá disponer durante el primer semestre del año del total de los fondos que desembolsó durante el 2021. La cifra garantizadas es de unos $505.000 millones. La partida inicial fue de $360.000 millones que se invirtieron por completo en los primeros diez meses del año, a eso se sumaron unos $150.000 millones, que llevaron la ejecución final a cerca de un 150% de lo que estaba previsto a comienzos del año pasado.

Una vez utilizados estos fondos, el Jefe de Gabinete debería autorizar partidas extraordinarias para el segundo semestre. Desde el Gobierno anticiparon que no se modificarán los niveles de inversión de obra pública para 2022. En ese sentido se espera que los desembolsos superen el 2,5% del producto bruto interno. El fallido proyecto de presupuesto 2022 tenía previstos unos $603.790 millones, que representan un 78% más en términos nominales que lo inicialmente previsto para el año 2021.

“Sostener el nivel de inversión en obra pública es una decisión que no está en discusión, no va a ser una variable del acuerdo con el FMI. Después de logrado dicho entendimiento, va a haber más obra pública”, dijo Katopodis en una entrevista con la agencia Télam. En ese sentido, sostuvo: “Vamos a tener un nivel de inversión sostenido en los próximos dos años que no va a estar en riesgo de ser interrumpido, porque es una decisión del Presidente no bajarnos de tener un plan de infraestructura a nivel nacional”.

Según un documento oficial al que tuvo acceso Ámbito, el objetivo previsto para este año es financiar las 3.086 obras vigentes del Ministerio de Obras Públicas en todo el territorio nacional y de los 1.399 proyectos que ya se encuentran aprobados para su inicio. El informe indica que la misión de la cartera será promover la generación de empleo, reactivar la producción, el consumo, disminuir las inequidades territoriales y promover un uso racional de los recursos estratégicos.

Entre las principales obras previstas están las autopistas Presidente Perón y Ruta Nacional 7, las Autovías de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 18. Al mismo tiempo, se destacan inversiones en el Sistema Riachuelo, la ampliación de la Capacidad de Tratamiento de Líquidos Cloacales y la Represa Multipropósito Chihuidos.

