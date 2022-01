"No soy un genio por advertir lo que se venía en Rafaela, cualquiera que no estuviese coimeado lo veía"

Desde hace más de 20 días que le estoy pidiendo al intendente que suspendiera los eventos masivos de fin de año por que los mismos generarían una cantidad de contagios que a la larga o a la corta repercutirían en el resquebrajamiento del sistema, de por si muy endeble, de salud de nuestra ciudad,

Hoy en Rafaela se ve no una curva de contagios, sino una pendiente muy pronunciada con números inéditos que nadie imaginaba que podían llegar.

Lo que hoy sucede es simplemente una "muestra gratis" de lo que vamos a tener en los próximos 20 días, los números actuales no reflejan en su totalidad los festejos del 31, los eventos irresponsablemente autorizados ni algunas fiestas multitudinarias con discretas medidas de seguridad.

Castellano, sus secretarios y la ineficiente, y muy bien paga oposición, carecieron de las atributos que todo funcionario público debe tener para tomar medidas antipáticas pero imprescindibles para el beneficio de toda la sociedad y no de unos pocos. Hoy estamos en una situación incierta y con el correr de los días seguramente complicada.

No soy ningún genio por haber advertido hace ya más de 20 días lo que podía pasar en Rafaela, cualquiera que no tenga una buena coima encima lo podía ver, esto no quiere decir de ninguna manera que el intendente hubiese estado coimeado, quizá es mucho más inútil de lo que yo creía.

Hoy ya las complicaciones son muchas, los comercios y las empresas están sin personal por que muchos empleados son positivos y otros están aislados.

En el gobierno provincial anunciaron limitaciones sobre todo en la respuesta de la Epe al tener más de 200 trabajadores aislados, lo mismo pasa en las empresas privadas , en los supermercados y en los Bancos.

El sistema se resquebraja de diferentes maneras, no es solo ver el porcentaje de camas ocupadas, hay que tener una mirada mucho más amplia. La atención primaria en salud esta seriamente afectada, y ello no tiene nada que ver con que ahora la UTI esté vacía, hay que mirar más profundo.

Castellano al igual que Perotti están pésimamente asesorados o bien sus asesores están pintados y ellos hacen lo que quieren o lo que más les conviene, pero es evidente que ni siquiera tienen la capacidad de consultar a aquellos que saben y están preparados.

Los días que se vienen van a ser muy complicados, seguramente ya van a encontrar culpables y tratar de deslindar responsabilidades. Lo cierto es que el número de infectados en Rafaela crece y las consecuencias de la falta de política sanitaria ya se están sintiendo.

Estamos en las peores manos, nos gobiernan los inútiles y no queda otra que cuidarnos nosotros mismos, pero me sigue dando vuelta la pregunta de qué llevó a Castellano a autorizar lo que él mismo seguramente sabía que se iba a transformar en una catarata de contagios muy peligrosa y con consecuencias aún desconocidas.

Un párrafo aparte para la prensa cómplice que por unos pocos pesos de unas miserables pautas callan la realidad. Un aplauso muy grande para los pocos que como nosotros nunca vamos a claudicar en reflejar la realidad sin ningún tipo de condicionamientos ni restricciones.