Alberto Fernández: “La CELAC no nació para oponerse ni enfrentarse a otras instituciones”

Alberto Fernández logró finalmente una de sus mayores ambiciones desde que se instaló como presidente en Balcarce 50: su designación al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo que sugiere su primera victoria de peso en el terreno de la diplomacia.

“La CELAC no nació para oponerse a alguien, CELAC no nación para enfrentarse con algunas de las instituciones existentes, CELAC no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”, dijo el mandatario y descartó así su intención de competir con la OEA como foro regional.

Asimismo, aseguró que la CELAC nació como un foro en favor de los países miembros. “Siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones”, señaló.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández agradeció el acompañamiento de los países miembros en el reclamo de la soberanía argentina sobre la Islas Malvinas y en las negociaciones con el FMI. “Uno se siente más fuerte sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando”, sentenció.

Destacó que su designación “fue decidida por el diálogo y consenso” y le agradeció al presidente de México, Manuel López Obrador, las gestiones que hizo para que fue su reemplazo. “Los hermanos mexicanos llevaron la presidencia en externa dificultad por la pandemia y la crisis. Sin embargo, hoy está más viva y fortalecida que nunca”, destacó Fernández, quien adelantó que durante el 2022 su gobierno ha propuesto trabajar sobre 15 objetivos.

“Los objetivos tienen que ver con la estrategia sanitaria, el manejo de riesgos en catástrofes, la cooperación espacial, y la ciencia y tecnología aplicada a la innovación social, en otros”, señaló el Presidente, que además hizo una mención especial al cambio climático que afecta la región.

Durante la mañana del este viernes, el canciller Santiago Cafiero agradeció el apoyo unánime de los países miembros para la elección de Argentina en la presidencia de la CELAC y remarcó: “Trabajaremos en el fortalecimiento institucional de la CELAC con espacios de diálogo y concertación, siempre con la agenda abierta, siempre convocando a todos y escuchando todas las voces”.

“Para la Argentina es un gran honor encabezar la Presidencia Pro Tempore en este año 2022″, destacó Cafiero, y amplió: “Es un orgullo porque entendemos la línea temporal en la que estamos, porque esto no se inicia hoy, no es algo que se arranca de cero”.

Para que Alberto Fernández sea designado al frente de la CELAC, el gobierno tuvo que sortear la resistencia de Nicaragua, que a través de Daniel Ortega se opuso hasta hace unos días a su candidatura. Y a esto se sumó que Brasil decidió autoexcluirse de la votación y no envió a ningún representante diplomático.

La CELAC, concebida por el venezolano Hugo Chávez en 2011 con el objetivo de criticar la política de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, es el vehículo que tanto Nicaragua, como Cuba y Venezuela, cuestionados por el gobierno de Joseph Biden y sus aliados por las violaciones a los derechos humanos y la falta de apego a la democracia, utilizan como defensa ante la comunidad internacional.

“Para nuestro país haber recibido unánimemente la confianza, es realmente un compromiso y así lo queremos plantear, como un compromiso de trabajo colectivo”, enfatizó el canciller Cafiero al presentar los 15 ejes de acción que propone discutir la Argentina.

Ellos son la recuperación económica post COVID; estrategia sanitaria regional; cooperación espacial; ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social; gestión integral de desastres; educación; fortalecimiento institucional y agenda CELAC contra la corrupción; seguridad alimentaria; diálogo con socios extrarregionales; integración de infraestructura latinoamericana y caribeña; cooperación ambiental; desarrollo y perfeccionamiento de la operatividad de la CELAC; mejora de la situación y condición de las mujeres en los países miembros; transformación digital y cooperación; y cultura.

Durante la Sesión Plenaria de la XXII Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Cafiero aseguró que se van “a seguir desarrollando programas que hagan hincapié en la soberanía alimentaria para luchar contra la pobreza y el hambre”.

Finalmente, el canciller argentino agradeció a las delegaciones presentes el apoyo que siempre ha tenido la región con la causa Malvinas. “Este año se van a cumplir 40 años del conflicto en el Atlántico Sur y seguir contando con el acompañamiento y el entendimiento de que el reclamo de la soberanía argentina se hace en paz y por las vías diplomáticas, fortalece la posición de Argentina para buscar una salida negociada con el Reino Unido como establece Naciones Unidas”.

