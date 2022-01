Cristina Fernández de Kirchner va a Honduras: estará presente en la asunción de Xiomara Castro

Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidenta de la Nación, confirmó su participación en la asunción como presidenta de Honduras de Xiomara Castro. La ceremonia se llevará a cabo el jueves en la capital hondureña, Tegucigalpa. La dos veces mandataria de Argentina fue invitada al acto de manera expresa y debido a eso decidió partir rumbo a Centroamérica.

Xiomara Castro de Zelaya, fue confirmada como presidenta el 20 de diciembre de 2021. Su elección fue rotunda. Ganó con el 51,12%, mientras que su rival e inmediato perseguidor, sacó 36,93%. Castro será la primera mujer que dirija el país centroamericano. Es mujer de Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Cabe señalar que el último nombrado no completó su mandato ya que en 2009 fue depuesto mediante un golpe de estado.

Cristina Kirchner ya ha felicitado a la flamante mandataria a través de Twitter: “Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia.” Comienzo de la charla que mantuvimos el día lunes con Xiomara Castro de Zelaya, primera Presidenta electa de la República de Honduras», publicó en la red social.

La Vicepresidenta no es la primera vez que presenciará la asunción de un mandatario. En su Gobierno, como Presidenta, Cristina Kirchner estuvo presente en la ceremonia de toma del mando de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera (ambos de Chile). También dio el presente en la asunción de Rafael Correa, en Ecuador. En Paraguay fue cuando Fernando Lugo asumió como Jefe de Estado.

No obstante, el viaje que hará Cristina Kirchner será el primero durante el Gobierno de Alberto Fernández. Todavía no había hecho una presencia oficial como Vicepresidenta de la Nación. El jueves tendrá su debut en el estadio nacional de Tegucigalpa en representación de Argentina, pero ya no como máxima dirigente del país.

Con información de www.elintransigente.com