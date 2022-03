La pelea tras acuerdo con FMI: el "albertismo" se planta frente a La Cámpora y empieza la pelea por 2023

La división interna del Frente de Todos quedó más expuesta que nunca con el debate que se da alrededor del acuerdo con el FMI. El círculo más cercano al presidente Alberto Fernández salió a responder los cuestionamientos que surgen del kirchnerismo y hasta hubo un cruce en Twitter, gestos que podrían anticipar la puja por el futuro electoral de la coalición.

El último miércoles La Cámpora fue noticia por haber publicado en Twitter un video en el que se escucha al ex presidente Néstor Kirchner pronunciar un duro discurso contra el Fondo Monetario Internacional, pero lo que pasó casi desapercibido fue la reacción que mostró el Grupo Callao, un espacio político identificado con Fernández, que publicó un comunicado en defensa del acuerdo y del mandatario.

Esa agrupación es integrada por funcionarios como el canciller Santiago Cafiero y su vice, Cecilia Todesca; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el asesor presidencial Alejandro Grimson, entre otros dirigentes de confianza de Fernández que empiezan a dar la discusión pública con el kirchnerismo.

De hecho el intercambio entre ambos sectores, que se da en las horas previas al inicio del debate sobre acuerdo con el FMI en el Congreso, no se limitó a Twitter. Este viernes Todesca respondió directamente a los cuestionamientos de La Cámpora al defender el acuerdo como la mejor opción y advertir: "No hay soluciones mágicas".

"Lo que todos recordamos es en 2005, cuando se pagaron 10 mil millones de dólares todos juntos, y con esa acción de Néstor Kirchner, que fue una decisión política y económica muy acertada, se terminó el endeudamiento con el Fondo Monetario y nos lo sacamos de encima", señaló la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales en declaraciones radiales.

Y agregó: "La verdad, ¿qué quisiéramos nosotros más que eso? Pero no tenemos los 44 mil millones de dólares que pidió prestado el macrismo, no los tenemos y no nos los va a regalar nadie". Tras aclarar que es "respetuosa de las críticas", la funcionaria subrayó: "Yo puedo compartir una mirada preocupada sobre este asunto, pero lo que no podemos hacer es retrotraernos y pensar que podemos ir atrás con el reloj".

El "albertismo" frente a La Cámpora y una pulseada en redes

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Grupo Callao difundió un documento titulado "Firmes en el camino de la reconstrucción", en el cual apuntaron elípticamente a la división que vive el Frente de Todos por el rechazo del kirchnerismo al acuerdo con el FMI. "La unidad de quienes creemos en una Argentina de producción y trabajo es clave", subrayaron.

"Confiamos en los actores socioeconómicos que integran el tejido vital de la Argentina para afianzar la alianza social para el desarrollo que necesitamos: gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas, sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresarias, pymes, universidades, organismos de derechos humanos y todos los espacios que integran el Frente de Todos, con el peronismo como columna vertebral", señaló el comunicado.

El dato más llamativo fue que, además de publicarse el mismo día en que el Gobierno anunció el envío del acuerdo con el FMI al Congreso, fue apenas dos horas después del video que difundió la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner.

En ese video se escucha a su padre y ex presidente decir: "Desnaturalizado como está en sus fines el FMI ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino de la mano de gobiernos que eran tratados como alumnos ejemplares del ajuste permanente".

Casi como si fuera una respuesta directa, el comunicado del "albertismo" planteó: "Para cerrar el capítulo del endeudamiento irresponsable y consolidar esta etapa de desarrollo e inclusión social, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que anunció nuestro Presidente es indispensable. Se trata de un acuerdo que no condiciona las bases sobre las cuales construir nuestro futuro ni impone reformas que alteran el contrato social que garantiza un Estado presente".

¿Se perfila el escenario para 2023?

Luego de la derrota que sufrió el Frente de Todos en las elecciones legislativas de 2021 empezó una puja que nunca terminó y que, con el acuerdo con el FMI en el centro de la escena, se profundiza un poco más. Pero ya desde aquella caída en las urnas el Presidente sembró en el oficialismo la idea de una primaria (PASO) en 2023 para definir al candidato presidencial.

En distintas entrevistas concedidas en ese momento Alberto Fernández planteó que podría presentarse a la reelección "si las condiciones están dadas" y, al mismo tiempo, alentó que en 2023 se defina "la fórmula más competitiva" del Frente de Todos "con la participación ciudadana en una PASO".

La idea se debatió públicamente durante varios días y luego se pasó a otro tema, pero distintos sectores del Frente de Todos, entre ellos el massismo, mantienen la idea de que con ese mecanismo y otras acciones políticas se podría institucionalizar a la alianza.

Además, podría verse más equilibrado el peso que tienen hoy la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora, algo que no desagrada en algunos sectores del peronismo donde hay intendentes y sindicalistas. El acuerdo con el FMI puede ser así el inicio de una pulseada con fines electorales en la coalición oficialista.

