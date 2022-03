Luis Cámera: la "forma pandémica" del coronavirus "ya pasó"

El 20 de marzo de 2020, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmaba el DNU que establecía el Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) con el objetivo de atrasar lo máximo posible la llegada del covid-19 a la Argentina. Casi dos años después, un asesor presidencial aseguró que “la forma pandémica ya pasó”. En diálogo con AIRE, el asesor presidencial y médico clínico, Luis Cámera, sostuvo que “la forma pandémica ya pasó” y advirtió que “al Ómicron no se lo puede parar y las medidas restrictivas no van más. Lo único que se puede hacer es retrasar la llegada”.



“No cabe duda que la vacunación marcó un antes y un después. Hay que completar los esquemas de terceras dosis y con eso será una enfermedad tolerable”, dijo el profesional a la vez que coincidió con la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano: “Va a haber rebrotes”.

Además, Cámera precisó que el 70% de la población argentina fue contagiado de coronavirus. Por un diagnosticado, hay tres más que cursaron la enfermedad. “El Ómicron y la subvariante muy contagiosos y evade las vacunas. Es decir que al Ómicron le queda un 30% por infectar, pero gracias a la vacuna, la inmensa mayoría será con maneras leves”.

“Lo que queda es el virus que se va quedando endémico y nos va a contagiar a todos”, dijo el médico, por lo que aseguró que “no podemos estar con restricciones permanentemente y Asia demostró que no se lo puede parar”.

Cámera dijo que la necesidad de la aplicación de una cuarta vacuna "es cuestionable" y que él piensa que lo que hace falta es una dosis anual. "Creo que con tres dosis estamos muy bien", contó.

El médico contó que en esta ola de covid murieron diez veces menos personas que en la primera. "En esta ola, de un 30% de fallecidos, un 20% eran ancianos frágiles, que estaban mal en un geriátrico y que la ola de calor, que duró mucho, provocó también un número de fallecidos de más. Pero son personas vulnerables", dijo Cámera. "Llega un ómicron, una gripe, neumonía o infección urinaria y es muy difícil frenar esa situación", agregó.

Cómo queda un paciente después de tener covid

El médico dijo que vio "pacientes ancianos que después del covid quedan dependientes, les pega un empujón hacia la demencia, lo he visto en pacientes míos". Y agregó. "Pero no tenemos tantos poscovid como los datos que me vienen de Europa y Estados Unidos. Lo que sí, la población deterioró su salud, está de mal humor, ha vuelto a ponerse arisca y no se controló bien las enfermedades convencionales", remarcó el médico.

"Apareció algo que no había visto hace unos 20 años, como pacientes con hemorragias digestivas. Además, se descompensas los pacientes con diabetes, el fumar fuma más, hay más alcoholismo y consumo de droga. Todo se potenció", contó Cámera.

Vacunación covid: amplían el uso de la vacuna Moderna en niños y niñas de 6 a 11 años

El Ministerio de Salud anunció este sábado que ampliará el uso de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 elaborada por el laboratorio Moderna a niños de entre 6 y 11 años de edad.

La cartera sanitaria informó a través de un comunicado que la decisión se fundamenta en el análisis realizado por el Instituto Nacional de Medicamentos efectuado en función de la evidencia clínica que demuestra la viabilidad de su aplicación; en los próximos días se establecerán los lineamientos técnicos para la utilización de esta vacuna en esta franja etaria.

La Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos (DERM) dependiente del Instituto Nacional de Medicamentos, finalizó la evaluación de la documentación provista oportunamente por el laboratorio productor ModernaTX Inc. sobre el estudio clínico correspondiente a niños de entre 6 y 11 años.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) recomendó (según el informe IF-2022-22630342-APN-DERM#ANMAT) la incorporación de la vacuna ARNm contra SARS COV-2 en el grupo etario de referencia.

Así, se busca ampliar aún más las opciones para la vacunación en la población pediátrica contra la covid-19 no solo por el impacto positivo que esto promueve de manera individual, sino también como sostenimiento de la protección a nivel comunitario. Los estudios concluyen que la efectividad de la vacuna en los niños de 6 a 11 años cumple con los criterios de éxito que han sido especificados en términos de inmunogenicidad y seguridad.

Los datos referentes a la seguridad y eficacia apoyan la administración de un esquema primario compuesto por dos dosis de la mencionada vacuna con al menos 28 días de intervalo entre ambas aplicaciones. La autorización en Argentina de la vacuna contra covid-19 en niños de entre 6 y 11 años del laboratorio Moderna se suma a la ya otorgada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y Australia.

Una vez efectuadas las reuniones de consenso con ministros y la comisión de expertos para la definición de los lineamientos técnicos y las recomendaciones, estará disponible para seguir fortaleciendo la vacunación en este grupo etario.

Fuente: Aire Digital