En Alberdi, Atlético de Rafaela recibe a Temperley en busca de la recuperación

Atlético de Rafaela no tuvo el mejor arranque de temporada y este viernes buscará recomponerse tras el nuevo traspié sufrido de visitante, como en sus tres salidas, cuando reciba a Temperley.

El encuentro, válido a la fecha 6 de la Primera Nacional, comenzará a las 19.05hs y será arbitrado por Jorge Broggi.

Los dirigidos por Rubén Darío Forestello, hasta aquí, sumaron cuatro puntos, todos en el Monumental de Alberdi.

El rendimiento futbolístico que vino mostrando el equipo esta muy lejos del deseado por todos en la ‘Crema’, y un resultado positivo le permitirá ganar tranquilidad y confianza para encarar una semana clave con varias presentaciones en pocos días. Seguidilla de encuentros que podría ser muy positiva para subir en la tabla de posiciones.

Para el encuentro de hoy el once inicial tendrá una modificación respecto al que salió a jugar ante Flandria la fecha pasada. Diego Cardozo finalmente quedó afuera de los convocados debido a una molestia muscular en el recto anterior de la pierna derecha. En su lugar ingresará Marco Borgnino.

Otro de los que será baja, en este caso en el banco de relevos, es Nicolás Aguirre. El ‘Bicho’, que venía de menos a mas y sumando minutos, fue preservado por una molestia en el isquiotibial derecho.

Si bien Forestello no confirmó el 11 titular se prevee que será con Salvá; Galetto, Fontanini, Milán y J. Aguirre; Castillón, Romero, Bellocq y Borgnino; Lencina y Bieler.

El rival. Temperley también tuvo un comienzo irregular y luego de cinco fechas cambió de entrenador. Fernando Ruiz dio un paso al costado para la llegada de la dupla técnica Aguirre- Quiñónez. En los números, sus 4 puntos, lo colocan en la misma posición que Atlético. Debutó con derrota de local (1-2 vs San Martín de Tucumán), se recompuso ganándole a domicilio a Defensores de Belgrano (2-0) y luego perdió de local 1-0 con Brown de Adrogué, empató 2-2 con Chacarita en San Martín y en su última presentación, en el Alfredo Beranger, cayó 1-0 con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El historia. Atlético y Temperley se enfrentaron en cuatro oportunidades. La Crema ganó 1, empataron 1 y las otras 2 fueron para el Gasolero.

En Rafaela, el último enfrentamiento (temp. 2016-2017, en Primera) el elenco albiceleste se impuso por 1 a 0 con gol de Fernando Luna.

Las posibles formaciones y datos del partido:

ATLÉTICO: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Facundo Castillón, Emiliano Romero, Franco Bellocq y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Facundo Soloa, Agustín Costamagna, Matías Valdivia, Alex Luna y Gino Albertengo. DT: Rubén Darío Forestello.

TEMPERLEY: Matías Castro; Mauricio Rosales, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich y Pedro Souto; Tobías Reinhart, Lucas Pittinari, Ezequiel Gallegos, Agustín Allione; Franco Toloza y Facundo Pumpido. Suplentes: Federico Crivelli, Valentín Rodríguez, Agustín Sosa, Agustín Campana, Diego Chávez, Nahuel Melgarejo, Agustín Toledo, Facundo Callejo. DT: Cristian Quiñónez – Gastón Aguirre.

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Mariano Viale y Matías Arevalo.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

Hora: 19.05

TV: TyC Sports

Fuente: diariolaopinion.com.ar