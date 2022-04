Macri: "estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio"

Horas después de que Patricia Bullrich asegurara que Mauricio Macri no se presentaría en 2023, el ex Presidente filtró un video donde pidió estar "listos para el segundo tiempo", el título de su libro y un guiño a una nueva postulación suya.

Lo hizo con un video que le envió a Cristian Ritondo en un gesto que puede ser interpretado como apoyo a su candidatura a gobernador, ya que el mensaje fue para un encuentro político que el jefe de los diputados del PRO realizó con dirigentes de la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, como parte de su armado territorial para el 2023.

Las palabras de Bullrich llegaron rápido a los oídos de Macri y no le cayeron nada bien. Los que lo conocen aseguran que aún no decidió si jugará o no en las presidenciales y por eso la maniobra de Patricia lo enfureció.

"Mauricio mandó a decir que no va a definir antes de marzo del año que viene", dijo a LPO un dirigente que tiene trato habitual con el ex Presidente y sabe que el deterioro de la situación económica y social puede jugar a favor del fundador del PRO.

"Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian (Ritondo) y Alex (Campbell) y todos los integrantes de la primera que están almorzando. No me la quería perder. Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio", avisó Macri en un video que parece filmado por él mismo.

La filmación tuvo un doble objetivo: por un lado fue un apoyo a Ritondo, pero por otro una advertencia a Bullrich y también a Horacio Rodríguez Larreta, que lanzaron sus proyectos presidenciales sin esperar una decisión de Macri.

Bullrich captó el mensaje y a las pocas horas de publicada la entrevista en Clarín tuvo que salir al airea desde el aeropuerto de Chicago para intentar aclarar sus dichos. Esa entrevista improvisada fue una consecuencia directa del enojo del ex titular de Boca.

La intención de Macri de postergar su decisión hasta principios del año próximo debilita cualquier armado que puedan generar tanto Patricia como Rodríguez Larreta. Por el momento hay dudas que se atrevan a enfrentar a Macri en una interna y por eso cualquier acuerdo territorial que anuden es en algún punto provisorio mientras no se defina Macri.

Además, el apoyo a Ritondo parece un mensaje directo a Larreta, que apostó fuerte por Diego Santilli como su candidato en Provincia.

Ritondo parece estar decidido a competir por la gobernación y tiene 8 diputados provinciales, dos senadores, el apoyo del intendente de Pinamar, Martín Yeza y también de Sebastián Abella de Campana. Mientras que Santilli cuenta con el apoyo de casi todos los intendentes importantes del PRO en la provincia.

Ritondo heredó el armado de María Eugenia Vidal casi por completo, que también envió un video este viernes.

Con información de LPO